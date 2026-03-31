Dua Pekan Usai Serangan Air Keras, Kondisi Aktivis KontraS Masih Memprihatinkan

Indria Fernida menjelaskan kondisi terkini Andrie Yunus yang masih dirawat di high care unit dalam RDP Komisi III DPR, Selasa (31/3/2026). (Foto: Inilah.com/Tangkapan Layar).

Ukuran Font Kecil Besar

Kondisi aktivis KontraS, Andrie Yunus, dilaporkan masih memprihatinkan lebih dari dua pekan setelah peristiwa penyerangan yang dialaminya. Kuasa hukum menyebut korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kapolda Metro Jaya dan perwakilan masyarakat sipil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).

Kuasa hukum Andrie Yunus, Indria Fernida, menjelaskan bahwa kondisi kliennya belum menunjukkan perkembangan signifikan dan masih membutuhkan penanganan medis ketat.

"Sudah lebih dua minggu, kondisi Andrie masih di high care unit, perawatannya melekat dan intensif untuk mata dan luka bakar tidak bisa dijenguk oleh siapapun, kecuali keluarga dan Dimas, karena kekhawatiran untuk atas infeksi dan hal lainnya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kondisinya sangat tidak baik-baik saja," tuturnya.

Menurut Indria, pembatasan akses kunjungan dilakukan demi mencegah risiko infeksi serta memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disebut telah memberikan pendampingan sejak awal kejadian, termasuk dalam aspek pembiayaan dan perlindungan bagi korban serta keluarganya.

"Kami masih melihat bahwa situasi ini menjadi perhatian dari negara. LPSK secara khusus mendampingi sejak awal dan memastikan biaya perawatan dan pendampingan bagi Andrie dan keluarganya," pungkasnya.

Kasus yang menimpa Andrie Yunus juga mendapat perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, mengingat perannya sebagai pembela hak asasi manusia.

Diambil Alih TNI

Sebelumnya, kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kini ditangani Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Hal ini diungkapkan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (31/1/2026), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan, bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," jelas Iman.

Peristiwa penyiraman air keras ini terjadi setelah Andrie Yunus selesai melakukan perekaman siniar (podcast) berjudul “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekitar pukul 23.00 WIB. Akibat serangan ini, Andrie mengalami luka serius di tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta mata.

Hingga saat ini, empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI—Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES—ditetapkan sebagai terduga pelaku. Keempatnya sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik internal TNI.

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat motif serangan yang menimpa seorang aktivis yang tengah mengangkat isu sensitif terkait militer dan hukum. Penanganan oleh Puspom TNI diharapkan bisa menghadirkan kejelasan hukum sekaligus transparansi proses penyelidikan.