Dua Petinggi Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara, Bikin Negara Rugi Rp1,3 T

Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto (kiri) dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto (kanan) saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (20/4/2025). (Foto: Kemenkum Jateng)

Dua petinggi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yakni Komisaris Utama Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama Iwan Kurniawan Lukminto, dituntut masing-masing 16 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut keduanya membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Dalam dakwaannya, jaksa menilai kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," kata jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (20/4/2026).

Jaksa mengungkap, perkara ini bermula dari pengajuan kredit ke tiga bank milik pemerintah daerah dengan menggunakan laporan keuangan yang berbeda dari data yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut jaksa, Iwan Setiawan Lukminto berperan sebagai pelaku utama dalam kasus yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp1,3 triliun.

"Kerugian negara tersebut riil dan tidak dapat dipulihkan karena PT Sritex sudah dinyatakan pailit dan tidak punya aset yang cukup," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon.

Selain merugikan negara, jaksa menyebut perbuatan para terdakwa juga berdampak terhadap perekonomian daerah.

Dalam aspek TPPU, jaksa menilai terdakwa berupaya menyamarkan hasil tindak pidana, antara lain dengan memasukkan dana ke rekening operasional perusahaan sehingga bercampur dengan pendapatan yang sah.

Tak hanya itu, dana tersebut juga digunakan untuk membeli sejumlah aset seperti tanah, rumah, apartemen, hingga kendaraan.

Dalam pertimbangan tuntutannya, jaksa menyebut kedua terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

"Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya," katanya.

Selain pidana pokok, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar Rp677 miliar. Jika tidak dibayarkan, hukuman itu diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun.

Menanggapi tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya.