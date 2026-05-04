Dua Rute Transjakarta Ini Terganggu Akibat Banjir Senin

Layanan Transjakarta Koridor 13 (Ciledug-Tendean) mengalami keterlambatan malam ini imbas genangan air alias banjir di sekitar wilayah Ciledug, Jakarta Selatan.

"Saat ini, layanan mengalami keterlambatan armada yang cukup signifikan akibat adanya genangan air di sekitar wilayah Ciledug," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta, Senin.

Ayu mengatakan, terjadi penumpukan pelanggan di halte integrasi CSW. Karena itu, petugas melakukan pengaturan arus pelanggan secara intensif untuk memastikan kenyamanan bersama.

​"Kami berupaya semaksimal mungkin mengurai kepadatan armada dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, agar operasional kembali normal seiring surutnya genangan," kata dia.

Selain itu, rute layanan Koridor 8 rute (Lebak Bulus-Pasar Baru) diperpendek menjadi Pasar Baru-Kebayoran-Pasar Baru imbas genangan air di sekitar Gandaria City.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada Pos Pesanggrahan (Siaga 3) sekitar pukul 16.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa banjir di wilayah DKI Jakarta.

BPBD mencatat saat ini terdapat dua ruas jalan terdampak banjir di Jakarta Selatan yakni Jalan Swadarma Kelurahan Ulujami dan Jalan Ciledug Raya (Seskoal), Kelurahan Cipulir dengan ketinggian air 30-70 cm.