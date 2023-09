Ducati Sesalkan Klaim Media Asing Soal Unboxing Ilegal WSBK Mandalika

Pihak Ducati angkat bicara setelah mengeluarkan pernyataan terkait pembongkaran properti tim Aruba.it jelang balapan World Superbike (WSBK) Mandalika. Ducati membantah semua laporan media soal pernyataan yang mengatasnamakan mereka.

"Bertentangan dengan apa yang diberitakan beberapa media, Paolo Ciabatti dan Ducati Corse tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait kejadian di Sirkuit Jalan Internasional Mandalika," demikian klarifikasi Ducati yang disampaikan melalui Twitter @ducaticorse, seperti dikutip dari Inilah.com, Jumat (12/11/2021).

Ducati menantikan antusias fans mereka di Indonesia. Ducati memastikan tim mereka akan menggeber motor di WorldSBK dan MotoGP di Sirkuit Mandalika.

To all our Indonesian fans ❤️ We can’t wait to be there in a couple more days for the @WorldSBK round! 🙌🏼#ForzaDucati #INDWorldSBK pic.twitter.com/y9sGaNiB2z