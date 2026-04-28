Dudung akan Buka Layanan Aduan 24 Jam di KSP

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman bersama Kepala Bakom M. Qodari memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan akan membuat layanan aduan 24 jam di KSP. Ini merupakan salah satu program setelah dirinya dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

"Salah satunya program kegiatan tugas pokoknya dari KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah," kata Dudung kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Dengan adanya layanan aduan itu diharapkan tidak tumpang tindih dengan kementerian lain dan segera ditangani.

"Nah, ini yang kemudian nanti banyak program-program yang sering terjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seakan-akan seperti tumpang tindih. Ini yang perlu kita selaraskan, sehingga kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini secara langsung pasti bisa kita tangani atau kita salurkan nanti ke kementerian yang terkait," ujarnya.

Dudung menjelaskan layanan aduan itu bisa berbentuk posko. Seluruh aduan masyarakat yang masuk pun akan ditindaklanjuti ke kementerian terkait.

"Nanti berupa posko. Nanti akan saya buat di sini, termasuk ya nomor telepon yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat," ucapnya.

Selain itu, Dudung mengungkap aduan yang diterima dari masyarakat tidak langsung disampaikan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya akan berkomunikasi dengan sejumlah stakeholder untuk menangani aduan tersebut.

"Kita komunikasikan dulu dengan kementerian, tentunya karena yang bisa menangani adalah mereka sesuai dengan fungsinya," tuturnya.

Selanjutnya, Dudung menyebut akan ada nomor aduan yang disediakan untuk masyarakat. Pihak-pihak yang ingin mengajukan keluhan mereka pun dapat menghubungi nomor tersebut.

