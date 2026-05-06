Duel Persija vs Persib Batal Digelar di Jakarta, Ini Alasannya

Ukuran Font Kecil Besar

Laga klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung dipastikan batal digelar di Jakarta. Duel sarat gengsi tersebut resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Operator kompetisi I.League menegaskan keputusan ini diambil murni atas pertimbangan keamanan.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menjelaskan kondisi keamanan di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir tengah mendapat perhatian khusus lantaran padatnya agenda nasional, termasuk peringatan May Day atau Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

"Iya, ya teman-teman kan juga melihat salah satu apa namanya, beberapa runtutan yang ada di Jakarta ini mulai dari May Day, ada Hari Buruh dan sebagainya," kata Ferry di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

"Nah, itu yang ada kekhawatiran yang kami di liga juga merasa penting untuk dialihkan di tempat lain, tetapi waktu dan apa namanya, jamnya tetap diselenggarakan di tanggal 10 dan jam sore," ujarnya lagi.

Ferry mengungkapkan pihak liga bersama Panitia Pelaksana Persija sejatinya sempat mencari alternatif venue lain di Pulau Jawa. Beberapa kota seperti Jepara, Surabaya, hingga Bali sempat masuk dalam daftar opsi. Namun seluruh opsi tersebut akhirnya gugur karena benturan jadwal maupun regulasi kompetisi.

"Ya karena memang di Pulau Jawa yang lainnya juga belum bisa diterima. Ya. Selain memang ada klub dari Jawa sendiri yang bertanding di waktu yang bersamaan, dan satu hari atau satu hari sebelum dan sesudah dari pertandingan tanggal 10," kata dia.

"Oleh karena itu, ya hanya tempat yang ada di sana. Semula kita merencanakan untuk di Bali. Tetapi Bali bertanding tanggal 11. Bahwa regulasi kita eee melarang untuk berhimpitan bertanding di satu stadion di hari yang berdekatan," ujarnya lagi.

Alhasil, sesuai dengan rapat koordinasi dengan pihak keamanan dan Persija selaku tuan rumah, duel klasik Macan Kemayoran versus Maung Bandung akhirjyabdigelar di Stadion Segiri Samarinda. Itu juga mempertimbangkan Borneo FC yang juga tengah melakoni laga tandang.

"Jadi di Kalimantan Timur enggak ada pertandingan lain selain pertandingan yang akan kita gelar antara Persija dan Persib," tuturnya.

Meski dipindah keluar Pulau Jawa, pertandingan tetap akan berlangsung dengan kehadiran penonton. Namun, sesuai kebijakan keamanan, laga tidak akan dihadiri suporter tim tamu.

"Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar. Kita sangat menghormati apa yang ada di dalam situasi di dalam apa namanya, di pihak kepolisian, dan tentunya jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan dengan memindahkan ke Kalimantan Timur merupakan solusi yang paling baiklah," pungkasnya.

