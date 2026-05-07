Duel Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Souza: Kami tak Bisa Berbuat Apa-Apa

Kekecewaan turut dirasakan Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza pasca-keputusan pemindahan laga melawan Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga yang semula akan digelar di Jakarta, kini resmi pindah ke Samarinda atas pertimbangan keamanan.

Ditemui usai sesi latihan Persija, di Persija Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Kamis (7/5/2026), Souza mengaku sangat menyesali keputusan tersebut.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja kami sangat menyesal pertandingan dipindah dari Jakarta," ucap pelatih asal Brasil kepada awak media.

Souza pun menegaksan betapa pentingnya laga ini bagi Persija. Apalagi, ini jadi kesempatan bagi timnya untuk tampil di hadapan suporter sendiri yang biasanya memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

"Padahal sangat penting bagi kami untuk bermain di hadapan suporter kami. Dan di lapangan, ya, GBK jauh lebih baik daripada lapangan tempat kami akan bermain nanti, tapi hal ini sudah diputuskan," ujarnya.

"Kami tidak punya kendali atas itu. Tugas kami adalah pergi ke sana dan melakukan yang terbaik," kata Souza menambahkan.

Kepastian pindahnya lokasi duel klasik tersebut, tentu bukan hal lumrah lagi bagi Macan Kemayoran. Bukan apa, sejak terakhir kali digelar di Stadion Utama GBK, 2019 silam, Persija belum pernah lagi menjamu Persib di Jakarta. Artinya, sudah tujuh tahun duel El Clasico Indonesia itu tak pernah hadir di Ibu Kota.

Sesuai jadwal, laga Persija Jakarta versus Persib Bandung itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) mendatang.

Di Segiri, tetap Ada Penonton

Sementara itu, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus memastikan duel klasik tersebut tetap digelar dengan penonton.

Namun demikian, Ferry mengatakan sesuai regulasi yang diterapkan di awal musim, kehadiran suporter hanya dimungkinkan untuk tim tuan rumah. Dengan demikian, suporter Persib Bandung atau Bobotoh tetap dilarang hadir.

"Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," kata Ferry.

"Kami sangat menghormati apa yang ada di dalam situasi di dalam apa namanya, di pihak kepolisian, dan tentunya jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan dengan memindahkan ke Kalimantan Timur merupakan solusi yang paling baiklah," tambahnya.

