Dugaan Cuci Uang Rp349 Triliun, Ekonom Senior Sarankan Jokowi Copot Sri Mulyani

Temuan PPATK tentang dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp349 triliun di Kemenkeu, pukulan telak bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Masih layakkah predikat sebagai menteri terbaik di dunia?

Dalam sebuah diskusi daring yang diinisiasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta, Rabu (12/4/2023), mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menyebut, transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenku) bukan lagi megaskandal. Kategorinya sudah tera-skandal, karena angkanya terbesar di dunia.

"Ya termasuk skandal terbesar sepanjang sejarah dunia. Sebesar Rp 349 triliun atau sekitar 23 miliar dolar AS. Itu angka yang besar sekali di skala dunia," ungkap Rizal.

Selanjutnya, Rizal Ramli yang pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman di periode pertama Presiden Jokowi, membeberkan sejumlah skandal besar di dunia.

Yang paling hangat, eks Presiden AS Donald Trump yang diduga menyuap US$130.000 kepada bintang porno Stormy Daniels, jelang Pilpres 2016. Dan masih banyak kasus berbau penggelapan uang yang menyeretnya. Sejak 4 April 2023, Trump harus mendekam di bui.

Menurut Rizal, Trump yang berlatar belakang pengusaha ditangkap dan diadili akibat menggunakan uang kampanye kurang lebih US$4 miliar, atau sekitar Rp60 triliun. Dana itu untuk menyogok selingkuhannya agar tutup mulut.

"Hanya 4 miliar dolar AS, dipenjara dan diadili Trump. Kebayang nggak Rp 349 triliun? Ini saya nggak sebut mega skandal, ini termasuk tera skandal. Termasuk skandal paling besar di dunia. Dari money laundring dan sebagainya," kata Rizal.

Dalam perkara ini, kata Rizal, Presiden Jokowi seharusnya bisa menunjukkan sikap tegasnya. Ketika ada pembantunya yang tidak performance, sebaiknya diganti saja. "Saya ingatken Pak Jokowi, copot saja Sri Mulyani. Karena dia kan bagian dari masalah. Enggak bersih-bersih banget," tandasnya.

Sebelum terungkapnya kasus ini, nama Sri Mulyani begitu wangi dan mendunia. pada 12 Februari 2018, perempuan ayu kelahiran Lampung ini, mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates.

Tak main-main, penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia itu, diserahkan langsung pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. Di mana, proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Kala itu, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi karena menjadi penerima pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut. Dia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya bidang ekonomi. Kini, masihkah Sri Mulyani seharum dulu?