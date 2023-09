Dugaan Penyelewengan Donasi ACT, Kemensos Jangan Lamban Segera Usut!

Kementerian Sosial (Kemensos) didesak bergerak cepat mengusut dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat oleh lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebab, dugaan tersebut sangat serius lantaran berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga serupa.

"Kementerian Sosial perlu menyampaikan penjelasan lengkap terkait kasus ini," kata Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, Senin (4/7/2022).

Riko menjelaskan, regulasi perizinan pengumpulan dana masyarakat sudah cukup lengkap. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Atas dasar itu, Riko menegaskan, pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan itu dilakulan kementerian terkait, tak terkecuali kepolisian. Oleh karena itu, Kemensos sepatutnya bertindak lebih preventif dengan mengawasi secara baik.

"Kasus seperti ini sudah pasti pengawasan aparatur nya lemah. Bisa karena sikap abai atau faktor lain yang mengarah pada maladministrasi," tegasnya.

Riko mendesak selain mengusut dan menyampaikan penjelasan, Kemensos juga harus memeriksa aparat internalnya yang lalai melakukan pengawasan.

Baca Juga: Kapolsek Ciwidey Dukung Pembangunan Masjid Pencinta Sholawat di Saung Darussalam

Apabila Kemensos lamban, sambung Riko, hal inibisa mempeburuk nilai-nilai fundamental bangsa. Karena sikap berbagi merupakan wujud gotong royong yang menjadi nilai fundamental.

"Segera tuntaskan. Jangan sampai warga pudar semangat gotong royongnya gegara kasus ACT, " tegas Riko.

Dugaan penyelewengan donasi masyarakat oleh ACT mengemuka setelah viral di media sosial setelah diulas majalah Tempo. Selain dugaan penyelewengan donasi, mencuat pula gaji fantastis para petinggi ACT.