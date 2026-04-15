Duh! MU Tanpa Maguire Hadapi Chelsea

Harry Maguire (belakang) saat melakukan pemanasan jelang pertandingan

Harry Maguire dipastikan absen membela Manchester United (MU) melawan Chelsea pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026, Minggu (19/4/2026) dini hari WIB, karena mendapatkan tambahan sanksi dari Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA)

Dikutip dari pernyataan FA, bek tengah timnas Inggris itu dijatuhi tambahan larangan bermain satu pertandingan serta denda sebesar 30.000 pound sterling atau setara sekitar Rp6,98 miliar!.

Sanksi tersebut diberikan setelah FA menyatakan Maguire terbukti melontarkan kata-kata kasar kepada ofisial keempat, Matt Donohue seusai menerima kartu merah dalam laga melawan Bournemouth pada 21 Maret 2026.

Dalam laporan tertulis kepada FA, Donohue menyebut Maguire mendekatinya dan berteriak, “Anda lelucon. Kalian semua lelucon,” dengan kata-kata bernada kasar.

Insiden itu berawal dari kartu merah yang diterima Maguire dari wasit Stuart Atwell karena dianggap menggagalkan peluang emas Evanilson.

FA secara resmi menghukum Maguire pada 1 April 2026 dengan tuduhan berperilaku tidak pantas dan/atau menggunakan kata-kata yang kasar, menghina, atau melecehkan terhadap ofisial pertandingan.

Akibatnya, pemain berusia 33 tahun itu harus absen saat United kalah 1-2 dari Leeds United awal pekan ini, sebelum sanksi tersebut ditambah.

Pembelaan Maguire-Krisis MU di Pertahanan

Maguire dalam pembelaannya menyatakan hanya mengucapkan kalimat yang mengarah pada "itu lelucon" dan yakin tidak secara langsung menyebut ofisial sebagai lelucon.

Situasi tersebut membuat krisis lini belakang MU semakin parah karena Lisandro Martinez juga mendapatkan kartu merah pada kontra Leeds United, Selasa (14/4/2026) dini hari WIB.

Bek asal Argentina itu diusir keluar lapangan setelah VAR menilai dia melakukan tarikan rambut terhadap Dominic Calvert-Lewin.

Namun, hukuman untuk Martinez belum dipastikan lantaran MU mengajukan banding dengan alasan insiden tersebut tidak dilakukan dengan kekuatan berlebih dan terjadi saat perebutan bola.

Meski demikian, badan wasit Inggris (PGMO) meyakini keputusan wasit sudah sesuai aturan, yang sejak awal musim menetapkan bahwa tindakan menarik rambut termasuk kategori kekerasan.

Bila banding ditolak, Martinez berpotensi menjalani larangan tiga pertandingan, meski peluang pengurangan hukuman dinilai kecil.

Sementara itu, bek tengah MU lainnya Matthijs de Ligt masih belum pulih dari cedera punggung.

Dengan absennya Maguire, De Ligt dan kemungkinan tanpa Martinez, pelatih MU Michael Carrick kemungkinan akan menurunkan duet bek muda Leny Yoro (20 tahun) dan Ayden Heaven (19 tahun) saat menghadapi Chelsea di Stadion Stamford Bridge.

Manchester United saat ini mengincar kemenangan untuk memperbesar peluang lolos ke Liga Champions musim depan. Saat ini MU berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 dengan koleksi 55 poin dari 32 laga.

Chelsea bertengger di peringkat keenam dengan 48 poin dari jumlah pertandingan yang sama.