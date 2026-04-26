Duh Ngiler! Suvenir Akad Nikah El Rumi dan Syifa Hadju, Dapat Emas hingga Tumbler Mahal

Prosesi akad nikah pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju sudah rampung digelar Minggu (26/4/2026) di Hotel Raffles Jakarta. Menariknya, para tamu juga mendapat suvenir sebagai buah tangan yang cukup mencuri perhatian.

Hal itu terungkap dari salah satu tamu sekaligus pebisnis kenamaan Dewi Motik Pramono. Saat hendak meninggalkan venue dengan kursi roda, ia sempat berbincang dengan awak media sambil menunjukkan suvenir yang diterimanya.

Terlihat, Dewi Motik mendapatkan logam mulia seberat 0,2 gram. Ia juga membawa tumbler atau botol minum bermerek Stanley.

Emas tersebut tampak dilapisi plastik dan dikemas dalam kartu berinisial ES (El-Syifa). Sementara botol minum yang dibawanya bercorak merah muda.

Dalam penuturannya, Dewi Motik mengungkapkan kesannya terhadap jalannya acara pernikahan tersebut.

"Itu perkawinan yang baik, semuanya bejejer. Mertuanya juga. Suasananya bagus. Yang paling penting adalah itu kok suami istri ganteng dan cantik banget. Itu bikin saya seneng. Semuanya cakep banget," katanya.

Sebelumnya, Habib Usman bin Yahya yang turut hadir sebagai pembaca doa dan penceramah mengatakan, prosesi sakral itu berlangsung dengan suasana yang sangat khidmat dan penuh haru.

"Alhamdulillah pernikahannya sudah selesai akad nikahnya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Di dalamnya keluarganya, El dan Syifa mendapatkan ketenangan, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rumah tangga tersebut menjadi contoh bagi rumah tangga-rumah tangga anak muda yang lainnya," ujar Habib Usman usai prosesi acara.

Habib Usman pun memberikan kesaksian mengenai kemantapan hati El Rumi saat membacakan ijab qabul. Menurutnya, putra kedua Ahmad Dhani tersebut tampak sangat tenang dan tegas saat mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi.

"Tadi acaranya masyaallah, sangat khidmat, tenang, dan El masyaallah pas kalimat, ijab kabulnya ya, tegas dan sekali doang, sekali selesai," lanjutnya.