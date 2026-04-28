Duka Mendalam Prabowo Saat Temui Penyintas Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban tabrakan KA Argo Bromo dan KRL di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026) pagi. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto bergerak cepat merespons tragedi tabrakan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Selasa (28/4/2026) pagi, Presiden mendatangi RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang optimal.

Tiba sekitar pukul 08.39 WIB, Prabowo langsung menyisir ruang perawatan, mulai dari poli bedah hingga ruang rawat inap Bougenville. Tak sekadar meninjau, mantan Menteri Pertahanan ini berdialog langsung dengan para korban guna memberikan dukungan moril di tengah suasana duka.

"Saya hari ini datang ke rumah sakit Bekasi. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi," ujar Prabowo di hadapan awak media.

Soroti Perlintasan tak Terjaga

Dalam kunjungannya, Prabowo menyampaikan belasungkawa mendalam atas berpulangnya tujuh korban jiwa dalam insiden di Stasiun Bekasi Timur tersebut. Namun, Presiden tidak berhenti pada empati. Ia langsung menyoroti akar masalah yang selama ini menghantui keselamatan perkeretaapian nasional.

Ia mengakui bahwa persoalan perlintasan kereta api yang tidak terjaga menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi. Pemerintah pun berjanji akan melakukan langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita segera akan atasi," tegasnya.

Investigasi di Tangan KNKT

Hingga Selasa pagi pukul 06.30 WIB, data resmi mencatat tujuh orang meninggal dunia dan 81 lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi yang dilakukan petugas gabungan sejak Senin (27/4/2026) malam berlangsung dramatis, terutama saat petugas berupaya menyelamatkan penumpang yang sempat terjepit di gerbong kereta.

Terkait penyebab pasti tabrakan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Investigasi ini diharapkan berjalan objektif dan menyeluruh untuk mengungkap fakta di lapangan.

"Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana," pungkas Prabowo menutup keterangannya.