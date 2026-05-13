Dukung Asta Cita Presiden, Gubernur Andi Sudirman: Komcad ASN Sulsel Harus Jadi Teladan

Komponen Cadangan (Komcad) ASN Pemprov Sulsel diminta untuk tetap setia, disiplin, dan memegang teguh loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman usai Penetapan dan Pengukuhan 500 Komcad ASN Pemprov Sulsel di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

“Kepada seluruh Komcad yang telah dikukuhkan, saya berpesan untuk tetap setia, disiplin, dan memegang teguh loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, Komcad ASN harus menjadi teladan di tengah masyarakat serta agen perubahan yang mampu menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan bela negara, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan sosial.

Pembentukan Komcad ASN tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya melalui Asta Cita terkait kesiapsiagaan dan peningkatan disiplin melalui bela negara.

“Ini dalam rangka mendukung cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita terkait bagaimana kita memiliki kesiapsiagaan dan disiplin yang tinggi melalui bela negara, termasuk Komcad,” katanya.

Ia menambahkan, tujuan utama pembentukan Komcad ASN adalah membentuk satuan yang siap siaga setiap saat apabila dibutuhkan negara, sekaligus menumbuhkan budaya disiplin di kalangan ASN.

“Harapan kita mereka bekerja dengan jiwa disiplin dan profesional. Saya berharap Komcad ini menjadi teladan bagi ASN lainnya,” ujarnya.

Andi Sudirman juga menyebut sejumlah daerah lain mulai mengembangkan program serupa, namun Sulsel menjadi salah satu rujukan utama.

“Sudah ada beberapa daerah yang mulai, tapi semuanya merujuk ke Sulsel. Kita ingin menjadi bagian penting karena ini merupakan hub Indonesia Timur,” katanya.

Di akhir keterangannya, Gubernur Sulsel menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan dan Kodam XIV Hasanuddin atas dukungan dan sinergi yang diberikan dalam pembentukan Komcad ASN di Sulsel.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menhan dan Pangdam XIV yang selalu mendukung dan bersinergi dengan kami sehingga Komcad ini dapat terbentuk,” tandasnya.