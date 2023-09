Dukung Indonesia International Marathon di Bali, Mazda Siapkan \'Official Car\'

Agen pemegang merek Mazda di Indonesia, Eurokars Motor Indonesia (EMI) menyediakan 10 unit mobil Mazda sebagai bentuk dukungan di ajang kompetisi Indonesia International Marathon (IIM) 2022 yang digelar di Bali pada Minggu (26/6/2022).

Managing Director EMI Ricky Thio mengatakan pihaknya senang dapat turut mendukung dan mengambil bagian dalam kebangkitan program-program offline sejak pandemi, salah satunya melalui acara IIM ini.

Resmi menjadi 'official car' untuk IIM 2022, The New CX-5 Kuro Edition dan MX-5 tampil dalam warna Soul Red Crystal. Kedua kendaraan tersebut akan mengawali barisan para atlet, melaju di depan guna memastikan keamanan dan jarak bebas di jalan.

Warna Soul Red Crystal menjadi warna andalan Mazda. Menurut Mazda, warna khusus ini dirancang sebagai simbol jiwa dan semangat yang lebih membara menonjolkan keindahan dan kualitas dari 'KODO Design' khas Mazda.

“Warna merah yang tiada duanya dari Mazda hari ini tampil sebagai garda depan dan kami berharap juga dapat menjadi simbol penyemangat untuk para atlet yang berpartisipasi,” kata Ricky, dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu (25/6/2022).

Sebagai informasi, IIM 2022 digelar sebagai bagian dari agenda tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Ajang ini mengundang lebih dari 3.500 peserta atlet elit dari mancanegara untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi mulai dari nomor 5K, 10K, half-marathon, hingga marathon.