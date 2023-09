Dukung Industri Otomotif Tanah Air, Ajang JAW 2022 Sukses Digelar

Jakarta Auto Week (JAW) 2022 yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) telah berakhir pada Minggu kemarin (20/3/2022). Penyelenggaraan perdana JAW memberikan kesan pertama yang sangat positif untuk pengujungnya.

Pelaksanaan ajang pameran otomotif pertama pada tahun ini mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita serta Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Dalam sambutannya pada pembukaan JAW 2022, Memperin Agus Gumiwang mengatakan bahwa stimulus relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) telah terbukti mampu menopang pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan. Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta JAW 2022 yang hadir dengan berbagai penawaran terbaik.

"Kami mendorong dapat dihadirkannya beragam penawaran terbaik bagi pengunjung dan dapat meningkatkan nilai transaksi produk otomotif. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pihak penyeleggara dan seluruh exhibitors Jakarta Auto Week 2022," ujar Agus Gumiwang.

Pada kesempatan yang sama, GAIKINDO juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari pemerintah untuk industri otomotif Indonesia dan khususnya kepada JAW 2022.

"Penyelenggaraan perdana JAW tidak lepas dari dukungan dan arahan yang diberikan Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk itu kami sangat berterima kasih” ujar Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi.

Transaksi Jadi Tujuan Utama JAW

Menurut GAIKINDO pameran JAW memang berbeda dari GIIAS. Jika penyelenggaraan GIIAS adalah ajang tempat para peserta memperkenalkan kendaran terbaru, kendaraan konsep, serta berbagai teknologi otomotif terdepan, maka JAW memiliki pendekatan yang berbeda di mana yang menjadi fokus adalah kegiatan penjualan.

Dan pada peyelenggaraan JAW kali ini para peserta menawarkan berbagai program spesial, termasuk juga penawaran relaksasi PPnBM.

Hingga hari terakhir penyelenggaraan, sebanyak 53.164 pengunjung tercatat menghadiri JAW 2022. Menurut GAIKINDO jumlah tersebut menjadi sebuah pencapaian tersendiri, karena para pengunjung yang hadir tersebut merupakan calon pembeli potensial dari para peserta.

"Pencapaian angka pengunjung sebesar 53.000 pada penyelenggaraan JAW yang baru lahir ini kami rasa sangat baik, dan merepresentasikan pembeli potensial di Jakarta saat ini," tutur Nangoi dalam keterangannya kepada Inilah.com, Senin (21/3/2022).

Menurut dia, saat ini tersebar kurang lebih 1.000 showroom atau diler milik para peserta di Jakarta, yang dalam satu hari dikunjungi oleh enam hingga tujuh calon pembeli. Maka jika dihitung selama sembilan hari, sesuai dengan waktu penyelenggaraan JAW berarti terkumpul sekitar 54.000 hingga 63.000 pengunjung.

"Oleh karena itu angka pengunjung yang dicapai JAW dinilai cukup bagus dan sesuai dengan jumlah pembeli potensial yang ada di Jakarta," ujar Nangoi.

JAW Direspon Positif oleh Pengunjung

Penyelenggaraan pertama JAW 2022 adalah ajang perkenalan bagi seluruh pengunjung. GAIKINDO menekankan bahwa penyelenggaraan perdana ini adalah tahap untuk menciptakan kesan positif dimasyarakat, dan khususnya para pembeli potensial.

Oleh karena itu, meskipun GAIKINDO tidak menetapkan target penjualan pada penyelenggaraan JAW perdana ini, namun GAIKINDO menerima laporan dari beberapa peserta bahwa mereka telah dapat mencapai bahkan melebihi target yang mereka sasar pada JAW 2022.

"Kami bersyukur karena pada penyelenggaraan JAW yang pertama ini, beberapa peserta menyampaikan bahwa catatan penjualan mereka telah berhasil melebihi target yang mereka sasar, sehingga menurut Kami JAW telah menciptakan awareness dimasyarakat, bahwa JAW adalah pameran yang dituju untuk mencari tahu tentang produk otomotif terbaru dan mendapatkan penawaran terbaik dari seluruh peserta,” ungkap Rizwan Alamsjah, Ketua III GAIKINDO yang sekaligus Ketua Penyelenggara pameran GAIKINDO.

Rizwan menambahkan bahwa saat ini, hasil transaksi dari deretan peserta pameran, yakni Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, dan Wuling serta industri pendukung otomotif lainnya masih terus didata oleh peserta, untuk disampaikan kepada GAIKINDO, dan kemudian dilaporkan kepada Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, GAIKINDO akan menginformasikan kembali hasil dari pencapaian transaksi JAW 2022 melalui publikasi tertulis.

JAW tidak hanya menjadi ajang yang memberi penawaran terbaik, namun juga menghadirkan launching kendaraan terbaru. Beberapa peserta JAW 2022 turut memperkenalkan produk baru mereka secara eksklusif pada ajang ini, seperti KIA yang perkenalkan Carens pertama kali di Indonesia dan juga Lexus yang meluncurkan produk baru The All New Lexus NX.

Selain itu, seluruh pengujung JAW 2022 yang yang melakukan transaksi dengan syarat dan ketentuan tertentu berkesempatan untuk memenangkan grandprize mobil terbaru yaitu Hyundai Creta. Untuk pengundian pemenang akan dilaksanakan pada Senin ini pukul 16.00 WIB dan disiarkan secara langsung lewat website resmi JAW pada https://jakartaautoweek.com/undian-grandprize/.

GAIKINDO juga menyatakan bahwa sepanjang pameran, para pengunjung tetap menjaga pelaksanaan protokol kesehatan. Pengunjung yang hadir harus memastikan telah memenuhi beberapa syarat berikut, untuk pengunjung yang berusia 12 tahun ke atas telah memenuhi vaksin lengkap dua dosis dan minimal sekali dosis untuk anak berusia 6-12 tahun, serta telah terdaftar diaplikasi PeduliLindungi.

Akan Hadir Setiap Tahun

GAIKINDO juga mengonfirmasi bahwa rencana ke depannya JAW akan menjadi acara pameran berkelanjutan GAIKINDO untuk menjaga gairah pasar otomotif di Indonesia.

"Kami berharap seluruh penawaran dan kemudahan yang hadir pada JAW tahun ini dapat meyakinkan seluruh pengunjung untuk kembali mengunjungi JAW pada tahun depan dan mendapatkan produk terbaru dengan penawaran terbaik dari Industri otomotif Indonesia," tutup Rizwan.