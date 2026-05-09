Dukung Langit Biru, Pengendara Serbu Layanan Uji Emisi Gratis Pertamina di BSD

Ukuran Font Kecil Besar

Kesadaran warga Jabodetabek terhadap kualitas udara kian meningkat. Hal ini terlihat dari antusiasme puluhan pemilik kendaraan yang menyerbu layanan uji emisi gratis yang digelar Pertamina Patra Niaga di SPBU BSD, Kota Tangerang, sejak Sabtu (9/5/2026) pagi.

Program cuma-cuma ini menjadi 'karpet merah' bagi masyarakat untuk memastikan kendaraan mereka, baik jenis bensin maupun diesel, tetap prima dan ramah lingkungan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung penghematan energi dan menekan polusi udara di kawasan penyangga ibu kota.

Hadir Serentak di 14 Titik Jabodetabek

Inisiatif ini tidak hanya berpusat di Tangerang. Pertamina Patra Niaga menghadirkan layanan serupa secara serentak di 14 titik strategis wilayah Jabodetabek. Namun, SPBU BSD (31.153.02) menjadi salah satu magnet utama karena fasilitasnya yang mumpuni untuk melayani berbagai tipe kendaraan, termasuk mobil diesel yang dikenal memiliki tantangan khusus dalam ambang batas emisi.

Pantauan Inilah.com di lokasi menunjukkan alur pendaftaran yang efisien. Pengendara hanya perlu menunjukkan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan nomor antrean. Petugas kemudian memasukkan sensor alat uji ke saluran gas buang kendaraan guna mendapatkan pengukuran kadar emisi yang akurat secara real-time.

Apresiasi Pengendara: Sudah Gratis, Dapat Hadiah

Respons positif mengalir deras dari para pengguna jalan. Ikbal, seorang warga BSD pengguna Mitsubishi Pajero, mengaku sangat terbantu karena ini merupakan pengalaman pertamanya melakukan uji emisi.

"Penting untuk lingkungan kita supaya lebih baik dan tidak ada polusi. Sangat terbantu, apalagi saya member MyPertamina. Sudah gratis, dikasih hadiah, dikasih kopi lagi. Jadi double manfaatnya," ujar Ikbal kepada Inilah.com, Sabtu siang.

Senada dengan Ikbal, Huda, warga Pamulang Selatan yang mengendarai Daihatsu Terios, berharap program ini rutin dilakukan. "Biaya uji emisi di bengkel kan cukup mahal, jadi bersyukur ada layanan gratis ini," katanya.

Bonus Sertifikat dan E-Voucher

Selain membawa pulang sertifikat kelulusan uji emisi yang kini menjadi syarat penting administrasi kendaraan, para pengendara juga dimanjakan dengan berbagai promo menarik. Pertamina membagikan e-voucher MyPertamina senilai Rp25 ribu yang dapat langsung digunakan untuk transaksi BBM di kemudian hari.

Bagi warga yang belum sempat hadir, Pertamina Patra Niaga masih akan membuka layanan uji emisi gratis ini hingga Minggu (10/5/2026) esok hari. Layanan tersedia di SPBU BSD Tangerang serta 13 titik SPBU lainnya yang tersebar di wilayah Jabodetabek.