Dukung Program Menteri Etho, Bank Mandiri Jakarta Gunakan Kendaraan Listrik

Dorong percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir (Etho), Bank Mandiri berkolaborasi dengan PT Juara Bike serahkan 36 unit kendaraan listrik untuk 11 area region III/Jakarta 1.

Menurut RCEO III/Jakarta 1 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa, tahun ini, Bank Mandiri Region III kawasan Kota Tua Jakarta, mulai menggunakan kendaraan berbasis listrik. "Komitmen ini sejalan dengan Program Pemprov DKI Jakarta yang menjadikan kawasan Kota Tua sebagai kawasan pedestrian yang menerapkan kebijakan Low Emission Zone (LEZ)," terang Gede usai penyerahan 36 unit kendaraan listrik dari region ke area untuk operasional didampingi dari pihak Selis, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Gede menambahkan, kerja sama antara Bank Mandiri dengan PT Juara Bike, merupakan bentuk dukungan perseroan sebagai salah satu anggota First Movers on Sustainable Banking untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission Operasional pada 2030, dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dan diharapkan, penggunaan kendaraan listrik dapat terus ditingkatkan di seluruh wilayah kerja Bank Mandiri.

“Bank Mandiri secara konsisten terus melanjutk komitmen untuk menjadi Indonesia's Sustainability Champion for Better Future. Salah satu targetnya yakni mengembangkan pembiayaan yang selaras dengan POJK 51/2017, Roadmap NDC/NZE Indonesia, serta framework ESG (Environmental, Social and Governance) yang mengacu pada best practices” imbuhnya.

Informasi saja, PT Juara Bike atau Selis berdiri sejak 2011, merupakan salah satu pelopor kendaraan listrik di Indonesia, dan telah mendapatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertinggi sebesar 53,69 persen di industri kendaraan sepeda dan motor listrik di Indonesia.

“Kami adalah pioneer produksi kendaraan listrik dan perusahaan kami juga telah bersertifikasi untuk melakukan konversi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik berbasis baterai, sesuai dengan Instruksi Presiden no 7 Tahun 2022,” papar CEO PT Juara Bike, Wilson Teoh.

Wilson menambahkan, kerja sama dengan Bank Mandiri sebagai bank terbesar, merupakan langkah yang tepat. Sebabnya, kolaborasi ini menjadi momentum atau contoh bagi BUMN dan perusahaan lain untuk percepatan pengadaan kendaraan bermotor listrik dan menekan emisi karbon sesuai program pemerintah.

“Karena, mau sekarang atau besok, tidak hanya skala nasional, seluruh dunia menuju kendaraan bermotor listrik,” lanjutnya.

Seremonial kerja sama ini, ditandai dengan penyerahan mobil listrik, sepeda, atau kendaraan ramah lingkungan Region III/Jakarta 1 untuk menunjang aktivitas bank seperti pooling cash, ekspedisi, antar jemput nasabah dan pegawai di beberapa jalur pedestrian, serta wilayah operasional lainnya di Area/Cabang.

Adapun, total kendaraan listrik yang diserahkan sebanyak 36 unit yang akan disalurkan ke 11 area di bawah koordinasi Bank Mandiri Region III yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Banten, Tangerang hingga Cilegon.

“Dengan adanya kendaraan listrik ini, kami berharap bisa mendukung kelancaran operasional, mobilitas pegawai dan sekaligus mendukung program pemerintah dalam menekan emisi karbon,” pungkas Gede.