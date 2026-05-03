Dukung Penyidikan Polisi, KAI Dorong Perbaikan Sistem Perkeretaapian

Petugas mengevakuasi rangkaian gerbong kereta api pasca-kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan dukungan penuh terhadap proses penyidikan kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line.

Di balik proses hukum yang berjalan, KAI juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menegaskan pentingnya investigasi sebagai pijakan untuk perbaikan ke depan.

"Seluruh proses investigasi harus didukung sepenuhnya demi keselamatan transportasi kereta api ke depannya," kata Anne, Minggu (3/5/2026).

Sebagai informasi, kecelakaan yang terjadi pada Senin malam (27/4/2026) itu menewaskan 16 orang, seluruhnya perempuan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tragedi perkeretaapian paling memilukan dalam beberapa waktu terakhir.

Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah mengantongi bukti yang dinilai cukup.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyebutkan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian langkah, mulai dari olah tempat kejadian perkara hingga pengumpulan barang bukti, termasuk rekaman CCTV.

Sejauh ini, sebanyak 24 saksi telah dimintai keterangan. Penyidik juga tengah mendalami peran sejumlah pihak yang terkait langsung dengan operasional perjalanan kereta, seperti petugas pengendali perjalanan, PPKA, petugas sinyal, hingga masinis dari kedua rangkaian kereta yang terlibat.

Selain itu, tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri turut dilibatkan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Pemeriksaan difokuskan pada kemungkinan adanya gangguan teknis, termasuk sistem persinyalan dan kelistrikan di lokasi kejadian.

Dalam perkembangan lain, seorang pengemudi taksi online yang sempat dikaitkan dengan rangkaian insiden masih berstatus saksi. Pengemudi berinisial RRP diketahui baru mulai bekerja beberapa hari sebelum kejadian berlangsung.

Proses penyidikan hingga kini masih berjalan. Kepolisian menegaskan akan mengusut kasus ini secara menyeluruh guna memastikan penyebab kecelakaan sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab, seiring dorongan berbagai pihak untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi kereta api di masa mendatang.