Dukung Program 3 Juta Rumah, BNI Bersama Kementerian PKP Sosialisasi KPP di Brebes

Suasana kegiatan sosialisasi pembiayaan perumahan BNI dalam mendukung Program 3 Juta Rumah di Brebes. (Foto: Dok BNI).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali menggencarkan sosialisasi pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Kali ini, kegiatan digelar di Lapangan Desa Kaliwlingi, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (9/5/2026).

Program ini menjadi bagian dari dukungan BNI terhadap Program 3 Juta Rumah yang tengah didorong pemerintah guna memperluas akses hunian bagi masyarakat.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, serta Plt. Komisioner BP Tapera Wilson Lie Simatupang. Hadir pula perwakilan BNI, asosiasi pengembang, kontraktor, hingga pelaku UMKM.

Total sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri dari nasabah PNM serta debitur KPP BNI yang mencakup pelaku usaha di sektor perumahan, mulai dari pengembang hingga pedagang bahan bangunan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi peran BNI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan. Ia menilai langkah tersebut konsisten dalam mendukung kebutuhan hunian masyarakat.

SEVP Commercial & SME BNI Andy Yusdiman menegaskan bahwa kepemilikan rumah merupakan kebutuhan mendasar yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat ekosistem sektor perumahan yang melibatkan developer, kontraktor, toko bangunan, hingga pelaku UMKM,” jelas Andy dalam keterangan tertulis.

BNI juga memperkuat layanan pembiayaan melalui platform digital wondr by BNI. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat mengakses berbagai kebutuhan keuangan, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pembayaran cicilan secara praktis.

Menurut Andy, dukungan terhadap sektor perumahan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.

Selain mendorong sisi permintaan melalui pembiayaan masyarakat, BNI juga memperkuat sisi pasokan dengan membuka akses pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, dan pelaku usaha bahan bangunan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perumahan nasional agar tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.