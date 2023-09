Dukung UU Perampasan Aset, Anies: Miskinkan Total Koruptor

Ketika publik dikejutkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencuat video viral wawancara Anies Baswedan, calon presiden Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Cukup oke solusi melawan korupsi yang ditawarkan.

Dalam wawancara yang dipandu presenter ayu, Marissa Anita sekitar sepuluh tahun lalu, menjadi kontekstual dengan desalam Menkopolhukam Mahfud MD tentang perlunya Indonesia memiliki UU Perampasan Aset. Ternyata hal ini sudah ada di kepala Anies Baswedan 10 tahun lalu.

Dalam video berdurasi 04.16 menit itu, Anies mengatakan, untuk memberantas koruptor bisa dengan dimiskinkan total.“Rasa takut, dia (koruptor) dimiskinkan total dan menghadapi hukuman berat tak ada maaf. Maka korupsi menjadi irasional,” kata Anies, diunggah dari video yang tersemat akun @infobimantara, Sabtu (1/4/2023).

Menurut Anies yang sempat menjabat Ketua Komite Etik KPK ini, diperlukan aturan hukum yang fokus menangani perampasan aset para koruptor. “Begitu harta dimiskinkan oleh negara. Biarlah lah para ahli hukum yang memikirkan klausa hukumnya. Tidak ada ampun bagi mereka,” jelas Anies.

Tidak hanya penindakan, Anies berpendapat menangani korupsi itu harus totalitas. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga. “Orang tua sangat penting dalam memimpin integritas. Pesan itu harus dari rumah, soalnya ibu tidak melahirkan anak untuk menjadi seorang pencuri atau koruptor. Itulah kunci apabila kita ingin memperbaiki Indonesia,” tutup Anies.

Anies melihat, korupsi menjadi faktor penghambat luar biasa bagi upaya pemerintah mengerek naik tingkat kesejahteraan rakyatnya, “Republik ini punya banyak persyaratan untuk maju dan berkembang. Dan potensi luar biasanya mengenghentikan korupsi,” ujar Anies.

Kalangan netizen merasa klop dengan pemikiran Anies yang begitu sistematis dan tersetruktur dalam memerangi perilaku koruktif di republik ini. Sehingga banyak yang memberikan apresiasi kepadanya.

Semisal, “Makin yakin pilih Pak Anies Baswedan 2024,” ujar Reza Aditya. Atau Dingex menuliskan: "Cara pandang Pak Anies paling keren.”

Pun demikian Irma menilai Anies adalah pemimpin masa depan yang amanah. “Anies Baswedan is the best sosok pemimpin amanah,” tulis Irma