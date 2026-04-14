Dunia Akui Ketangguhan Fundamental Ekonomi RI, Menko Airlangga Tunjuk Dua Bukti Ini

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Ukuran Font Kecil Besar

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut investor global percaya akan ketangguhan fundamental ekonomi Indonesia di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

“Dua pengakuan internasional yang dirilis dalam rentang kurang dari sepekan menegaskan pandangan pelaku pasar global dan lembaga multilateral terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Salah satu proyeksi disampaikan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Angka itu naik dari realisasi 2025 sebesar 5,1 persen.

Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan ADB April 2026 bertajuk The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.

Pada 7 April 2026, indeks global FTSE Russell mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (watch list) untuk potensi penurunan status.

“Kedua sinyal itu muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, di mana volatilitas harga energi serta ketegangan perdagangan internasional menekan sejumlah negara di kawasan,” beber Menko Airlangga.

Ia mengatakan, ADB memproyeksikan pertumbuhan Indonesia berada di atas rata-rata subkawasan Asia Tenggara yang diperkirakan sebesar 4,7 persen pada 2026. Hal ini mencerminkan kekuatan struktural ekonomi domestik dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Lembaga tersebut menilai permintaan domestik yang tetap kuat, inflasi yang terjaga di kisaran 2,5 persen sesuai target pemerintah, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi menjadi pilar utama yang menopang kinerja ekonomi Indonesia.

Dari sisi pendorong pertumbuhan, ADB mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor utama, didukung peningkatan produktivitas sektor pertanian serta momentum musiman Ramadan dan Idul Fitri.

Selain itu, pembangunan infrastruktur publik yang berlanjut serta meningkatnya investasi sektor swasta, khususnya di sektor hilirisasi, turut memperkuat pertumbuhan.

Arus masuk penanaman modal asing yang tetap solid juga dinilai membantu pembiayaan eksternal sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.

Sementara itu, kebijakan fiskal yang terarah berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung investasi.

Di sisi lain, pengakuan FTSE Russell dinilai mencerminkan kemajuan reformasi struktural di pasar modal Indonesia.

Lembaga itu menyoroti implementasi delapan rencana aksi percepatan reformasi, antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, serta penerapan mekanisme peringatan dini High Shareholding Concentration (HSC).

Lebih lanjut, Menko menerangkan status Indonesia yang sejajar dengan China dan India dalam klasifikasi FTSE semakin menegaskan posisi pasar modal nasional yang terus bergerak menuju standar tata kelola dan transparansi global.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif penilaian tersebut sebagai bukti bahwa reformasi yang sedang berjalan “menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata global index provider”.

Pemerintah memandang kedua pengakuan internasional tersebut sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten, yakni dengan memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan.

“Di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan, Indonesia membuktikan bahwa kestabilan fundamental domestik merupakan jangkar yang efektif dalam menjaga kepercayaan investor jangka panjang,” ujar Menko Airlangga.

Dalam hal ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengakselerasi reformasi, termasuk dalam rangka mempersiapkan review kuartalan FTSE Russell yang dijadwalkan pada Juni 2026 serta review MSCI pada Mei 2026, demi memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal.