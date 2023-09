Duo Xpander Anyar Dominasi SPK Mitsubishi di GIIAS 2021

Partisipasi Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pada gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama 11 hari penyelenggaraan pameran, MMKSI telah membukukan pesanan kendaraan (SPK) sebanyak 2.623 unit.

SPK yang dicatatkan oleh MMKSI di ajang ini didominasi oleh Xpander (termasuk Xpander Cross) dengan lebih dari 85 persen, sementara 15 persen sisanya dikontribusikan oleh model Mitsubishi Motors lainnya.

Pada GIIAS 2021, MMKSI menyediakan tiga unit kendaraan test drive, yang terdiri dari New Xpander Ultimate CVT, New Xpander Cross CVT Premium, dan Pajero Sport Ultimate Dakar 4x2.

Hampir 1.000 pengunjung tercatat telah melakukan test drive dan mencoba secara langsung impresi berkendara produk Mitsubishi Motors, dengan dominasi model yang diminati yakni New Xpander Ultimate CVT.

Berdasarkan fakta ini pihak penyelenggara GIIAS 2021, menobatkan New Xpander sebagai The Most Driven Car, atau mobil yang paling banyak dikendarai dalam test drive selama periode pameran. Tak hanya itu, MMKSI mencatat lebih dari 82.000 orang mengunjungi both Mitsubishi Motors sepanjang berlangsungnya pameran.

"Kami menyampaikan apresiasi tertinggi kepada konsumen Indonesia atas kepercayaan dan antuasiasme yang sangat baik terhadap brand Mitsubishi Motors di Indonesia, terutama terhadap produk terbaru yang telah kami luncurkan, New Xpander dan New Xpander," ujar President Director MMKSI Naoya Nakamura.

"Capaian Mitsubishi Motors di GIIAS 2021 melampaui ekspektasi kami, di tengah kondisi pandemi saat ini. Melihat antusiasme yang tinggi dari masyarakat akan pameran otomotif, kami berharap aktivitas perekonomian nasional dan industri otomotif akan berangsur pulih," imbuhnya.

Baca Juga: Ajang GIIAS Surabaya 2023 Siap Dibuka Hari Ini

Di ajang GIIAS 2021, MMKSI juga menghadirkan kendaraan listrik andalannya, Outlander PHEV, yang masih menggulirkan harga spesialnya yakni Rp890 juta.

Sementara itu, salah satu produk kendaraan listrik yang juga menarik minat banyak pengunjung adalah Minicab MiEV, kendaraan niaga yang sepenuhnya menggunakan tenaga Listrik. Model ini telah membuktikan ketangguhannya dan keandalannya di Jepang sebagai kendaraan operasional perusahaan logistik.

Minicab MiEV telah mencuri perhatian Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, yang dibuktikan dengan menjajal mengendarai Minicab MiEV dalam kunjungannya ke GIIAS 2021.

Untuk memastikan fungsi dan keandalan produk, MMKSI akan memulai uji coba dengan mitra potensial di Indonesia untuk operasional mereka. Hasil pengujian akan digunakan untuk pengembangan kendaraan listrik Mitsubishi Motors di Indonesia, serta berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan dari mitra kami dan masyarakat.

"MMKSI mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kepercayaan konsumen dan media massa terhadap produk kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors. Sampai jumpa di pameran otomotif berikutnya," pungkas Nakamura.