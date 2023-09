Durasi Film Venom:Let There Be Carnage Terungkap

Film garapan Sutradara Andy Serkis dari sekuel dari "Venom" tokoh antihero dari Marvel diungkap akan berdurasi sekitar 90 menit dan tidak akan dikemas dalam waktu yang panjang seperti kebanyakan film berformat pahlawan super.

"Kami selalu ingin film ini menjadi perjalanan yang mendebarkan. Dan memiliki tempo cepat namun berisi... tidak terlalu banyak memasukan eksposisi," ujar Andy Serkis seperti dikutip dari Comicbook, Minggu.

Menurutnya dengan komposisi tersebut, film itu akan memberikan gambaran nyata dari tokoh- tokoh yang terdapat di sekuel kisah Venom.

"Venom:Let There Be Carnage" ditulis naskahnya oleh Kelly Marcel dan dibintangi serta diproduseri langsung oleh Tom Hardy sebagai pemeran utama.

Tom Hardy ingin menunjukan sekuel itu langsung pada inti kisahnya sehingga penonton nantinya dibuat tak perlu menunggu berlama-lama.

Meski berisi dominasi aksi menenggangkan, di dalam sekuel "Venom" itu akan ada "kisah cinta" antara Venom dan Eddie Brock yang diramu khusus oleh Andy Serkis.

"Dengan cara yang sama, inti dari film ini adalah hubungan fantastis antara Eddie dan Venom, jadi kami tidak ingin terburu-buru melalui itu," kata Andy.

Anda juga akan disuguhkan rival dari Venom yaitu Carnage yang merupakan symbiote berwarna merah darah yang memiliki kekejian melepaskan pembantaian maksimum dan menempel pada Cletus Kasady yang merupakan pembunuh berantai.

Andy memastikan penonton akan merasa keseimbangan antara kisah menegangkan dan kisah yang menyentuh hati namun tetap bisa menghibur dengan komedi yang unik.

Dibintangi oleh Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, dan Woody Harrelson, "Venom: Let There Be Carnage" akan diputar di bioskop mulai 1 Oktober.