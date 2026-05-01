Profil Dustin Moskovitz, Sosok Jenius Pendiri Facebook dan Asana

Jumat, 1 Mei 2026 - 07:00 WIB

Mark Zuckerberg memang dikenal sebagai pendiri Facebook. Namun, media sosial yang mendunia ini sebenarnya lahir melalui kolaborasi Mark bersama empat orang rekannya.

Salah satu pendirinya adalah Dustin Moskovitz. Namanya mungkin tidak begitu terkenal, namun, ia adalah salah satu sosok yang turut membangun platform ini dari kamar asrama Universitas Harvard pada tahun 2004.

Biodata Dustin Moskovitz

Nama lengkap : Dustin Aaron Moskovitz

: Dustin Aaron Moskovitz Nama panggilan : Dustin

: Dustin Tempat, tanggal lahir : Gainesville, Florida, AS, 22 Mei 1984

: Gainesville, Florida, AS, 22 Mei 1984 Zodiak : Gemini

: Gemini Pasangan : Cari Tuna

: Cari Tuna Pendidikan : Harvard University (DO)

: Harvard University (DO) Pekerjaan: Pengusaha, Programmer

Dustin Moskovitz lahir di Gainesville, Florida, pada 22 Mei 1984. Pria keturunan Yahudi ini berasal dari keluarga kelas menengah.

Sang ayah diketahui merupakan seorang psikiater, sedangkan sang ibu adalah seorang seniman sekaligus guru.

Ia menghabiskan masa kecilnya di Florida sampai akhirnya berkuliah di Universitas Harvard mengambil Fakultas Ekonomi.

Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya karena lebih fokus mengembangkan proyek bersama rekan asramanya.

Perjalanan Dustin Moskovitz Berkarir di Dunia Teknologi

Selama berkuliah di Universitas Harvard, Dustin Moskovitz menghabiskan dua tahun lamanya bersama keempat teman-teman asramanya, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes, membangun platform jejaring sosial bernama Facebook dari nol.

Dustin sendiri tidak punya latar belakang pemrograman. Namun, demi proyek ini, ia rela mempelajarinya agar bisa ikut terlibat.

Awalnya, situs ini dirancang khusus sebagai jaringan sosial mahasiswa Harvard untuk berkenalan satu sama lain.

Setelah diluncurkan pada tahun 2004, popularitas platform tersebut meledak di kalangan anak-anak muda Harvard.

Akhirnya, Facebook dibuka oleh publik. Sejak itu, Dustin memutuskan keluar dari kampus dan memfokuskan diri pada pengembangan Facebook.

Membangun Asana

Selama kurang lebih empat tahun, Dustin memutuskan pergi meninggalkan Facebook dan menjalin kerja sama dengan Justin Rosenstein, mantan pekerja Google, untuk bekerja di Asana.

Dalam proyek kali ini, Dustin membeli domain seharga US$9.000 dan menerima sekitar US$9.000.000 pendanaan ventura.

Ia kemudian menggunakan dana tersebut untuk membangun Asana sebagai platform manajemen kolaboratif berbasis cloud.

Dustin memilih proyek ini karena memiliki pengalaman pribadi yang buruk terkait kolaborasi online.

Itulah sebabnya, ia berusaha keras membangun jaringan sistem manajemen kolaboratif yang mudah dioperasikan dan mengurangi beban administratif dalam koordinasi tugas.

Pada tahun 2011, Asana resmi meluncur dan mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan.

Di bawah kepemimpinannya, Asana berhasil melakukan IPO di Bursa Efek New York pada tahun 2020.

Selain membangun startup baru, Dustin Moskovitz bersama istri, membangun yayasan Good Ventures.

Melalui yayasan ini, mereka menyalurkan hibah sebesar US$3 miliar untuk berbagai kegiatan sosial.

Kekayaan Dustin Moskovitz

Berdasarkan situs Forbes, Dustin Moskovitz ditaksir memiliki kekayaan bersih mencapai US$10,4 miliar atau sekitar Rp180 triliun.

Meski terpaut jauh dengan kekayaan yang dimiliki Mark Zuckerberg, nama Dustin Moskovitz masuk di peringkat ke-316 dalam jajaran miliarder dunia 2026.

Sebagian besar asetnya tersebut bersumber dari kepemilikan saham di raksasa media sosial Facebook serta perusahaan perangkat lunak, Asana.