Duta Besar RI di Riyadh Sambut Hangat Rekor Dunia Rahmat Erwin Abdullah

Atlet angkat besi Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, mencapai puncak prestasi di Kejuaraan Dunia Angkat Besi "IWF World Championships 2023" yang berlangsung di Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex, Riyadh, Arab Saudi. Rahmat berhasil memecahkan rekor dunia Clean and Jerk dengan angkatan seberat 209 kg dalam kategori 81 kg.

Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas dan perak sebagai atlet terbaik di Grup B, dengan angkatan Snatch 145 kg dan Clean and Jerk 209 kg, total angkatan 354 kg. Duta Besar RI Riyadh, Abdul Aziz Ahmad, menyematkan medali kepada Rahmat dan menyatakan bahwa prestasinya ini tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang olahraga.

"Prestasi Rahmat Erwin Abdullah tidak hanya menginspirasi atlet lain dan kebangga bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi penguatan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi pada bidang olahraga," ungkap Dubes Aziz dalam siaran pers yang diterima inilah.com, Selasa (12/9/2023).

Prestasi puncak Rahmat terjadi saat angkatan ketiga, di mana ia memecahkan rekor dunia Clean and Jerk sebesar 209 kg. Rekor ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh lifter Bulgaria Nasar Karlos May Hasan, dengan angkatan 208 kg pada Kejuaraan Dunia 2021.

Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI), Hadi Wihardja, memberikan julukan "The King of Clean and Jerk" kepada Rahmat. "Rahmat Erwin Abdullah adalah satu-satunya lifter Indonesia yang berhasil memecahkan Rekor Dunia Clean and Jerk di dua kategori berbeda, 73 kg dan 81 kg," kata Hadi.

PABSI menurunkan 15 atlet nasional pada "IWF World Championships 2023" di Riyadh. Prestasi ini menjadi modal kuat bagi Rahmat dan tim angkat besi Indonesia saat mereka bersiap untuk berkompetisi dalam Asian Games di Hangzhou, China, dalam waktu dekat.

Prestasi Rahmat Erwin Abdullah menegaskan posisinya sebagai salah satu atlet angkat besi terbaik di dunia. Dengan dua rekor dunia di dua kategori berbeda, Rahmat membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah internasional. Kini, semua mata tertuju pada Rahmat dan tim angkat besi Indonesia menjelang Asian Games di Hangzhou.