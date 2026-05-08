DVI Kirim 16 Sampel DNA Korban Bus ALS ke Mabes Polri

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri mengirimkan sampel DNA korban kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, ke laboratorium Mabes Polri.

Sebanyak 16 sampel postmortem dan delapan sampel antemortem telah diberangkatkan melalui jalur udara untuk mempercepat proses identifikasi korban.

Kepala RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Budi Susanto, mengatakan pengiriman dilakukan pada hari kedua operasi DVI.

“Hari ini sampel DNA sudah kami kirimkan ke Mabes Polri, Laboratorium Pusdokkes Mabes Polri via udara, dari 16 sampel postmortem dan delapan sampel untuk enam nomor data antemortem,” katanya.

Menurut dia, dua dari total sampel postmortem diambil lebih dari satu kali untuk memastikan akurasi hasil pemeriksaan, mengingat kondisi jenazah yang sulit dikenali.

“Dari 16 itu kita ambil ada dua double sampelnya, karena memang mengingat kondisi jenazah itu sulit untuk dikenali, jadi untuk memastikan kita double-kan pemeriksaannya,” katanya menjelaskan.

Proses identifikasi korban masih berlangsung dengan metode pencocokan data antemortem dan postmortem yang dihimpun dari keluarga melalui posko DVI serta layanan hotline.

Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh kantong jenazah yang diterima di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Dari hasil pendalaman, ditemukan total 17 bagian tubuh korban, termasuk satu bagian tambahan yang diduga milik anak berusia di bawah lima tahun.

“Nah, pada hasil pendalaman hari ini kami menemukan bahwa dalam satu kantong jenazah terdapat dua bagian tubuh yang menempel di daerah ketiak,” ujarnya.

Hingga hari kedua operasi, tim DVI belum dapat memastikan identitas korban secara pasti karena masih menunggu hasil uji DNA dari laboratorium Mabes Polri.

Sementara itu, identifikasi awal menunjukkan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa, disusul perempuan dewasa, serta satu korban anak-anak yang belum diketahui jenis kelaminnya.

Untuk mempercepat proses, tim DVI juga berkoordinasi dengan kepolisian di sejumlah daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah, guna mengumpulkan sampel DNA keluarga korban.

“Kita jemput bola untuk meminta bantuan tim DVI di daerah mengambil contoh sampel DNA keluarga inti ataupun properti yang biasa dipakai korban,” kata Budi.