DVI Ungkap Teka-teki Jumlah Korban Bus ALS: 16 Kantong Jadi 17 Bagian

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri mencatat adanya tambahan temuan dalam proses identifikasi korban kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Dari 16 kantong jenazah yang diterima di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, tim menemukan total 17 bagian tubuh korban setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Kepala RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Budi Susanto, mengatakan temuan tersebut didapat setelah tim melakukan penelusuran ulang terhadap seluruh kantong jenazah.

“Pada hasil penelusuran dan pendalaman hari ini, kami menemukan 17 body part atau tubuh jenazah dari 16 kantong jenazah,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam satu kantong ditemukan dua bagian tubuh yang saling menempel di area ketiak. Kondisi ini membuat jumlah bagian tubuh korban bertambah setelah dilakukan proses rekonsiliasi.

Salah satu bagian tubuh tambahan tersebut diduga milik anak berusia di bawah lima tahun. Namun, identifikasi lebih lanjut masih terkendala kondisi fisik yang rusak.

“Kami belum bisa menentukan jenis kelaminnya karena kondisinya lebih kecil dan hancur. Namun dari beberapa bagian tubuh yang diperiksa, kami menduga itu anak-anak usia di bawah lima tahun,” ujarnya.

Saat ini, tim DVI masih melanjutkan proses identifikasi dengan mencocokkan data antemortem dan postmortem yang dihimpun dari keluarga korban.

Data tersebut dikumpulkan melalui layanan hotline maupun pos antemortem di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Budi menambahkan, sejumlah barang yang ditemukan pada korban seperti aksesori dan gigi belum bisa dijadikan dasar utama untuk memastikan identitas.

"Mengenai data manifest memang secara khusus kami tidak memegang data tersebut siapa penumpangnya siapa, karena memang sama-sama kita ketahui rekan-rekan bahwa bus ini kan tidak seperti pesawat yang setiap orang naik harus punya tiket. Tapi yang kita lakukan di sini hanya terfokus kepada identifikasi saja,” kata Budi.

Di sisi lain, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut kini mencapai 18 orang. Sebanyak 17 orang meninggal di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya meninggal setelah menjalani perawatan medis.