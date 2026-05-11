DWP Kemensos Gaungkan Kampanye Anti Bullying di SRMA 13 Bekasi

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial RI menggelar kegiatan bertema 'Sosialisasi Anti Bullying Remaja Berkarakter dan Berempati' di SRMA 13 Bekasi, Jabar.

Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat dan perundungan (bullying) menjadi salah satu bentuk yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, sejak 2021 hingga 2025 tren kasus terus naik.

Bahkan, pada awal 2025 saja sudah tercatat 4.664 kasus kekerasan terhadap anak. Di balik angka itu, ada anak-anak yang terluka secara fisik maupun batin di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman yaitu sekolah.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial RI menggelar kegiatan bertema 'Sosialisasi Anti Bullying Remaja Berkarakter dan Berempati' di SRMA 13 Bekasi, sebagai upaya nyata menumbuhkan kesadaran dan kepedulian di kalangan pelajar.

Acara dibuka dengan persembahan tari kreasi tradisional oleh siswi SRMA 13 Bekasi yang menghadirkan nuansa hangat dan penuh semangat.

Kegiatan semakin semarak dengan penampilan siswa-siswi melalui pidato dalam bahasa Inggris, Arab, dan Jepang, menunjukkan keberagaman potensi yang dimiliki. Sebanyak 180 siswa mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan antusias.

Wakil Ketua II DWP Kemensos RI, Evi Agus Zainal, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan respons atas kondisi yang tidak bisa lagi diabaikan.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas maraknya kejadian bullying di generasi sekolah saat ini. Kita ingin anak-anak tidak hanya memahami bahayanya, tetapi juga berani menghentikannya,” ujarnya.

Kepala Sekolah SRMA 13 Bekasi, Lastri Fajarwati, menambahkan bahwa sekolah terus berupaya menghadirkan lingkungan yang sehat dan positif bagi siswa.

“Di sini ada 14 ekstrakurikuler untuk memenuhi kebutuhan aktivitas anak-anak, agar mereka bisa berkembang dan terarah dalam kegiatan yang positif,” jelasnya.

Istri Menteri Sosial Saifullah Yusuf sekaligus Penasihat DWP Kemensos RI, Fatma Saifullah Yusuf, dalam pesannya mengajak para siswa untuk menjadi pelopor perubahan.

“Kami percaya bahwa murid SRMA 13 Bekasi adalah anak-anak yang baik. Dengan bimbingan kepala sekolah dan para guru, kita harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling mengasihi,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa menghentikan bullying dimulai dari keberanian diri sendiri.

“Mulai dari hal sederhana menghargai perbedaan, saling menghormati, dan berani berkata ‘tidak’ pada perundungan. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi beranilah membela yang lemah dan mendukung korban,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan siswa membacakan Deklarasi Anti Perundungan yang berisi komitmen bersama, mulai dari menolak bullying, menghargai sesama, hingga menyebarkan pesan positif di lingkungan sekolah.

Usai pembacaan, deklarasi ditandatangani oleh Fatma Saifullah Yusuf bersama jajaran DWP Kemensos, Direktur Anak, Kepala Sentra Terpadu, dan perwakilan sekolah sebagai simbol komitmen bersama menciptakan sekolah bebas perundungan.

Kegiatan ini juga menghadirkan sesi sosialisasi interaktif dari Ginanjar Maulana (Kang Gin), seorang trainer dan motivator. Dalam materinya, Kang Gin mengajak para siswa terlibat langsung melalui role play atau bermain peran terkait situasi perundungan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari.

Melalui role play tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep bullying secara teori, tetapi juga merasakan langsung posisi sebagai korban, pelaku, maupun saksi.

Metode ini bertujuan menumbuhkan empati, meningkatkan kesadaran emosional, serta melatih keberanian untuk bersikap dalam situasi nyata.

Selain itu, role play membantu siswa memahami dampak perundungan secara lebih mendalam dan mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam mencegahnya.

Salah satu siswi SRMA 13 Bekasi, Alma, mengaku mendapatkan pengalaman yang membekas dari kegiatan ini.

“Dengan adanya sosialisasi ini ditambah pakai praktek jadi paham gimana enggak enaknya ngebully, tapi juga bisa dihentikan sama lingkungan. Ini jadi pengingat buat kita supaya enggak melakukan hal itu juga,” ungkapnya.

Tak hanya edukasi, kegiatan ini turut menghadirkan aksi nyata kepedulian melalui penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

Sebanyak lima penerima manfaat menerima bantuan kursi roda, yakni Eko Yulianto (28) dari Bekasi, Fao (48) dari Bandung, Wilson (33) dari Bekasi, Chelsea (9) dari Ternate yang mengalami jantung bocor, serta Rosada, seorang lansia.

