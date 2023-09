Edisi Khusus Mobil Listrik Honda e dengan Pilihan Warna Baru, Cuma 50 Unit

Honda memperkenalkan edisi khusus untuk salah satu mobil listriknya, Honda e yang pada tahun 2022 ini tampil dengan pilihan warna baru yaitu; Premium Crystal Red, 17" Alloy Wheels baru berwarna hitam serta emblem khusus pada bagian belakang mobil yang juga menggunakan warna hitam.

Model ini diperkenalkan oleh pembalap Formula 1 yang juga juara dunia tahun 2021 bersama Honda, yaitu Max Verstappen. Edisi khusus Honda e ini hanya dijual terbatas, hanya 50 unit untuk pasar Eropa.

Honda e adalah kendaraan listrik generasi baru buatan Honda yang dirancang dengan desain simpel, namun fokus pada kemudahan penggunaan bagi pengendaranya. Sesuai dengan perkembangan tren saat ini, Honda e juga mengusung gaya khas masyarakat perkotaan modern, didukung teknologi konektivitas serta performa berkendara yang dinamis.

Dasbor Honda e memiliki dua layar sentuh besar yang saling terhubung, untuk menampilkan berbagai aplikasi dan layanan hiburan dalam suasana seperti lounge. Melalui layar tersebut, pengemudi dan penumpang dapat menikmati berbagai aplikasi dan konektivitas dengan kenyamanan yang sama pada saat mengemudi, maupun saat sedang berhenti atau saat pengisian daya.

Honda e diperkenalkan pertama kali di dunia dalam versi konsep dengan nama Honda urban EV Concept pada tahun 2017. Dua tahun kemudian, model ini kemudian tampil dalam versi prototype pada ajang Geneva Motor Show 2019 sebelum akhirnya ditampilkan dalam versi produksi massal pada ajang Frankfurt Motor Show 2019 sekaligus menandai dimulainya penjualan mobil tersebut di kawasan Eropa.

Honda e juga masuk kawasan Asia dengan tampil perdana di ajang Tokyo Motor Show 2019 sebelum mulai dijual di Jepang pada awal tahun 2020.

Mobil listrik ini juga tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi dimana pada April 2020, Honda e mendapatkan dua penghargaan sekaligus dari ajang penghargaan desain paling bergengsi di dunia, Red Dot Award. Dalam ajang ini, Honda e meraih penghargaan 'Red Dot: Best of the Best 2020' di kategori desain mobil dan 'Red Dot 2020' di kategori Smart Products.

Kemudian pada 2021, Honda e berhasil meraih penghargaan bergengsi lainnya seperti 'German Car of the Year 2021' serta 'World Urban Car of the Year' di ajang penghargaan 2021 World Car Awards.