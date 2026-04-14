Efek Ketidakpastian AS, Mayoritas Warga Kanada Kini Ingin Gabung Uni Eropa

Survei terbaru menunjukkan 57 persen warga Kanada mendukung aksesi ke Uni Eropa di tengah ketidakpastian politik AS dan ancaman ekonomi dari Trump.

Ukuran Font Kecil Besar

Publik Kanada tampaknya mulai serius meninjau ulang posisi geopolitik mereka di tengah bayang-bayang ketidakpastian politik Amerika Serikat (AS). Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan gelombang dukungan yang signifikan agar Kanada merapat dan menjadi anggota Uni Eropa (UE).

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh The Globe and Mail/Nanos pada Senin (13/4/2026), hampir tiga dari lima warga Kanada atau sekitar 57 persen responden menyatakan mendukung atau cenderung mendukung aksesi Kanada ke UE. Sebaliknya, hanya 32 persen yang menyatakan penolakan.

Pakar jajak pendapat, Nik Nanos, menilai angka ini sebagai sinyal kuat bahwa warga Kanada tengah mengevaluasi ulang relasi internasional mereka. Meski perdagangan bebas dengan AS tetap dihargai, keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih intim dengan Eropa kian tak terbendung.

"Warga Kanada sedang meninjau kembali posisi mereka di dunia. Dalam dunia yang ideal, mereka menginginkan keduanya (hubungan dekat dengan AS dan UE)," ujar Nanos.

Faktor Donald Trump

Ketertarikan Kanada terhadap 'Benua Biru' bukan tanpa alasan. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Ottawa, Roland Paris, menyebut manuver politik di Washington menjadi pemicu utama. Ancaman yang sesekali dilontarkan Presiden AS Donald Trump terkait penggunaan kekuatan ekonomi terhadap Kanada telah menciptakan kegelisahan di Ottawa.

"Ketika AS mengalami gejolak politik dan presidennya mengancam kedaulatan Kanada, negara-negara Eropa yang telah lama menjadi mitra tampak jauh lebih menarik," tegas Paris.

Survei tersebut juga memotret aspek pragmatisme ekonomi. Sebanyak 84 persen warga Kanada meyakini bahwa memperkuat hubungan ekonomi dengan Uni Eropa adalah jalan paling realistis untuk mengamankan masa depan negara.

Sentimen Publik yang Berubah

Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pergeseran sentimen publik yang cukup drastis. Selama ini, Kanada sangat bergantung pada pakta perdagangan bebas Amerika Utara. Namun, dengan proses negosiasi ulang yang penuh tekanan dari pihak Gedung Putih, UE kini dipandang sebagai pelabuhan alternatif yang jauh lebih stabil.

Meski aksesi ke Uni Eropa secara geografis dan administratif masih menjadi perdebatan teknis yang panjang, aspirasi publik ini menunjukkan bahwa Kanada mulai jengah berada di bawah tekanan "saudara tuanya" di selatan. Eropa, dengan segala nilai demokrasi dan stabilitas ekonominya, kini dianggap sebagai mitra yang lebih menjanjikan ketimbang AS yang sedang bergejolak.