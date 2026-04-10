Efektifkah Air Purifier? Ini Cara Kerjanya dalam Menyaring Polusi Udara

Udara bersih di dalam ruangan sering kali dianggap aman, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Debu halus, asap rokok, bulu hewan, hingga partikel polusi dari luar bisa masuk dan terperangkap di dalam rumah.

Kondisi ini membuat kualitas udara indoor bisa sama buruknya, bahkan lebih parah dibanding udara luar. Di tengah kekhawatiran tersebut, air purifier menjadi salah satu solusi yang semakin banyak digunakan.

Namun, seberapa efektif alat ini benar-benar bekerja? Untuk menjawabnya, penting memahami cara kerja air purifier dalam menyaring polusi udara.

Cara Kerja Air Purifier Menyaring Udara

Secara umum, air purifier bekerja dengan menghisap udara kotor, menyaringnya melalui beberapa lapisan filter, lalu menghembuskan kembali udara yang sudah lebih bersih ke dalam ruangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama alat dinyalakan.

Salah satu komponen utama dalam air purifier adalah HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter. Filter ini mampu menangkap partikel sangat kecil hingga ukuran 0,3 mikron, termasuk debu halus, serbuk sari, dan bahkan sebagian bakteri.

Selain HEPA, beberapa air purifier juga dilengkapi dengan filter karbon aktif yang berfungsi menyerap bau dan gas berbahaya seperti formaldehida.

Ada pula teknologi tambahan seperti ionizer atau UV light yang membantu membunuh mikroorganisme.

Seberapa Efektif Air Purifier?

Efektivitas air purifier sebenarnya bergantung pada beberapa faktor, mulai dari ukuran ruangan, jenis filter, hingga intensitas polusi di dalam ruangan. Jika digunakan sesuai kapasitasnya, alat ini terbukti mampu mengurangi partikel berbahaya secara signifikan.

Menurut pakar kesehatan lingkungan dari Amerika Serikat, Jeffrey Siegel, seorang profesor di bidang teknik sipil dan lingkungan, air purifier memang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas udara dalam ruangan.

“Air purifier dengan filter yang tepat dapat secara signifikan mengurangi konsentrasi partikel halus di udara dalam ruangan, terutama jika digunakan secara konsisten,” ujar Jeffrey Siegel.

Namun, ia juga menekankan bahwa air purifier bukan solusi tunggal. Ventilasi yang baik dan menjaga kebersihan ruangan tetap menjadi faktor penting.

Kapan Air Purifier Dibutuhkan?

Air purifier sangat berguna dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tinggal di daerah dengan tingkat polusi tinggi, memiliki anggota keluarga dengan alergi atau asma, atau saat kualitas udara sedang buruk akibat kebakaran hutan.

Selain itu, penggunaan air purifier juga bisa membantu mengurangi paparan alergen seperti tungau dan bulu hewan peliharaan, yang sering kali tidak terlihat tetapi berdampak pada kesehatan.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Meski terlihat praktis, penggunaan air purifier tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Memilih kapasitas yang tepat sesuai luas ruangan menjadi hal utama. Selain itu, filter harus rutin diganti agar kinerjanya tetap optimal.

Perlu diingat juga bahwa tidak semua air purifier memiliki kemampuan yang sama. Beberapa hanya efektif untuk partikel, sementara yang lain dirancang untuk mengatasi bau atau gas tertentu.

Air purifier bisa menjadi solusi efektif untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan, terutama jika digunakan dengan tepat dan didukung kebiasaan hidup bersih.

Cara kerjanya yang menyaring partikel hingga tingkat mikroskopis membuat alat ini mampu mengurangi risiko paparan polusi sehari-hari sehingga Udara bersih bisa dirasakan di rumah.

Meski begitu, air purifier bukan pengganti ventilasi alami atau kebersihan ruangan.

Mengombinasikan penggunaan alat ini dengan sirkulasi udara yang baik akan memberikan hasil yang lebih maksimal, sehingga udara di rumah tetap sehat dan nyaman untuk dihirup setiap hari.