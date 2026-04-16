Efisiensi BBM, TNI AL Patroli Laut Pakai Drone-Kapal Selam Otonomus

TNI Angkatan Laut (TNI AL) akan memperkecil penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan cara mengerahkan drone dan kapal selam otonomus (KSOT) untuk patroli laut.

"Ke depan, kita akan mengedepankan penggunaan drone karena sangat efektif dan efisien. Bahkan, nanti akan ada Kapal Selam Otonomus (KSOT) untuk pemantauan di bawah air," ujar Laksamana Muhammad Ali di Mabes AL, Cilangkap, Kamis (16/4/2026).

Selama ini, patroli laut yang dilakukan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang membutuhkan konsumsi energi besar.

Di sisi lain, dia juga berupaya agar penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk patroli laut tidak mengendur karena adanya kebijakan efisiensi BBM.

Oleh karena itu, Ali berupaya agar alutsista yang mengandalkan tenaga listrik, seperti drone dan KSOT, bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk menjaga kawasan laut Indonesia.

Dengan hadirnya drone dan KSOT yang berbasis tenaga listrik, TNI AL dapat memangkas penggunaan BBM secara signifikan tanpa menurunkan intensitas pengawasan di titik-titik rawan.

Siap Menuju Biofuel B50

Selain menggunakan drone dan KSOT, TNI AL juga akan menggunakan bahan bakar jenis B50 untuk jadi bahan bakar KRI.

"Ke depan akan menggunakan bahan bakar B50. B50 nah ini tentunya ada modifikasi dari permesinan yang ada di kapal nantinya," terang Ali.

Bahan bakar B50 merupakan bahan bakar nabati yang memiliki campuran 50 persen solar dan 50 persen minyak dari kelapa sawit (CPO). Ali menyampaikan penggunaan B50 dapat mengurangi ketergantungan TNI AL akan bahan bakar yang berasal dari minyak mentah.

Selain itu, penggunaan B50 juga dianggap mampu untuk mendukung operasional kapal yang memiliki mobilitas tinggi seperti patroli laut hingga misi pengiriman logistik atau pasukan.

Ali melanjutkan penggunaan bahan bakar jenis B50 akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat. "Untuk patroli sementara ini kita masih menggunakan kapal-kapal yang menggunakan bahan bakar B35 ya," kata Ali.

Dengan adanya upaya penggunaan bahan bakar jenis B50, Ali memastikan intensitas kapal dalam berpatroli di laut tidak akan berkurang di tengah masa efisiensi bahan bakar.

