Eiichiro Oda: Manga One Piece Seharusnya Tamat pada 2012

Seorang pria berjalan melewati poster karakter anime One Piece di Stasiun Shibuya di Tokyo, menjelang perilisan episode ke-1000 (Foto Gettyimages)

One Piece memulai debutnya beberapa dekade yang lalu, dan hingga lebih dari 1000 bab One Piece telah membuktikan dirinya sebagai salah satu seri manga yang paling bertahan lama, tetapi ternyata ceritanya hampir berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan sekarang. Menurut informasi yang dibagikan oleh pengguna twitter baru ini, penciptanya Eiichiro Oda sempat berencana untuk mengakhiri seri One Piece pada tahun 2012.

Dalam sebuah wawancara di media luar Oda mengungkapkan bahwa ia tertekan dan sedih ketika menggambar One Piece, karena menghalangi waktunya untuk bersama keluarganya, terutama putrinya yang mengeluh jika dirinya terlalu sibuk.

Oda serius mempertimbangkan untuk pensiun awalnya, tapi untungnya putrinya menyelamatkan seekor anjing Chihuahua dan mereka menjadi teman, yang secara harfiah menyelamatkan One Piece dari berakhir lebih awal karena Oda mulai mendedikasikan energinya untuk kembali menggambar One Piece.

Pada tahun 2022 ini menjadi momentum berharga bagi One Piece. Perayaan ulang tahun One Piece yang ke-25 bakal dimeriahkan secara besar-besaran dan streaming pada 22-23 Juli 2022.

Eiichiro Oda mengatakan saat itu manga One Piece memang sedang hiatus, tapi One Piece akan menggelora pertengahan tahun ini.

Festival hari One Piece akan dimulai pada 22 Juli pukul 15.50 waktu Jepang dengan premier dunia film One Piece: Red di Nippon Budokan secara langsung. Esok harinya, upacara pembukaan bakal dibuka pada pagi hari.

Penggemar One Piece juga bisa melihat proses produksi patung figur, informasi mengenai karya seni asli Oda, adaptasi anime, games, dan merchandise.