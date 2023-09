Ekonom Indef: Jokowi Perlu Segera Reshuffle Menteri Berkinerja Buruk

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mencermati perlunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran kabinet pada menteri yang berkinerja buruk.

“Reshuffle perlu dilakukan untuk menteri yang dinilai gagal,” ujar Nailul kepada inilah.com, Kamis 9 Juni 2022.

Menurut Nailul ada sejumlah menteri yang perlu diganti, antara lain yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim, Bahlil Lahadalia. “Ada Menteri Investasi, Bahlil, yang tidak hanya menjual mimpi investasi kakap masuk tapi tidak optimal,” ujar Nailul.

Baca Juga: Jokowi Kembali Absen di Sidang Majelis Umum PBB

“Investasi Tesla juga gagal didapatkan, kegagalan menerapkan ESG (Environmental, Social, Governance) menjadi catatan minus Menteri Bahlil,” lanjut dia.

Adapun mengenai kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang hingga kini belum diakomodasi di kabinet padahal sejak Agustus tahun lalu mendukung pemerintahan, Nailul berpendapat, secara politik PAN sebenarnya bisa menagih jatah menteri ke Presiden Jokowi.

“Dan saya rasa paling masuk akal di antaranya Menteri KLHK. Atau yang non-ekonomi seperti Menteri Pemuda dan Olahraga,” sambung Nailul.

Sedangkan terkait kalau diakomodasi di kabinet bakal mengganggu soliditas internal koalisi di pemerintahan, Nailul menyebut komposisi kementerian strategis tampaknya memang sudah paten buat pendukung awal pemerintah.