Ekonom Ungkap 5 Tantangan Pangan RI Jangka Menengah-Panjang

Terdapat lima tantangan sektor pangan dan pertanian Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang ke depan. Salah satunya, tantangan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan ketimpangan pertumbuhan penduduk.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan membeberkan kondisi tersebut.

“Lebih dari dua per tiga penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada 2050, jadi orang- orang yang bergerak di sektor pangan akan semakin menurun,” kata Fadhil dalam diskusi publik 'Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023' secara daring di Jakarta, Kamis (5/1/2022).

Dia menjelaskan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) melaporkan terdapat 828 juta atau hampir 10 persen penduduk dunia terdampak kelaparan pada tahun 2021. Angka ini meningkat dari sebelumnya sebanyak 782 penduduk pada tahun 2020.

Padahal, kata dia, lembaga tersebut memproyeksikan jumlah penduduk dunia akan terus tumbuh mencapai 8,6 miliar pada tahun 2030, mencapai 9,8 miliar pada 2050, dan mencapai 11,2 miliar pada 2100.

Tantangan kedua, sambung dia, yaitu peningkatan PDB per kapita yang akan mengubah pola atau komposisi konsumsi pangan penduduk ke depan, seperti meningkatnya tren konsumsi daging dan susu, sehingga meningkatkan ketidakpastian di sektor pertanian.

Kemudian tantangan ketiga, lanjutnya, adalah kelangkaan Sumber Daya Alam (SDA), seperti ketersediaan lahan pertanian yang mulai berkurang karena terdegradasi oleh industri maupun lahan hutan.

“Degradasi mempengaruhi kualitas penghidupan masyarakat lokal dan kesehatan ekosistem jangka panjang serta merupakan hambatan untuk mewujudkan ketahanan program,” kata Fadhil Hasann.

Tantangan keempat adalah perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pasokan pangan, kualitas pangan, stabilitas ketahanan pangan, hingga sifat gizi pada tanaman pangan.

Dia menyebut perubahan iklim akan merugikan negara berpenghasilan rendah dan menengah, seperti Indonesia, karena penduduknya bergantung terhadap sektor pertanian dan juga rentan terhadap krisis pangan.

Selanjutnya tantangan kelima adalah bencana alam dan konflik, yang bisa mengganggu produksi pertanian serta pendapatan petani dan buruh tani, sehingga berdampak pada penurunan ketersediaan komoditas dan berujung pada inflasi harga pangan.

“(Perubahan iklim) perlu menjadi perhatian. Mengingat, ketergantungan sektor ini pada iklim dan berdampak signifikan bagi tingkat produksi sektor pertanian,” kata Fadhil Hasan.

Sebagai informasi, inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food Indonesia tercatat sebesar 2,24 persen month to month (mtm) pada Desember 2022, didorong oleh komoditas beras dan telur ayam ras.

Secara keseluruhan, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan tercatat 0,66 persen mtm pada Desember 2022.