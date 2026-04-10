Ekonomi Dunia Terguncang, Bos IMF Sebut Konflik Timur Tengah Picu Kelangkaan Energi Global

Ukuran Font Kecil Besar

Ketangguhan ekonomi global kembali berada di titik nadir. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, memperingatkan bahwa perang yang mendera kawasan Timur Tengah telah mengirimkan gelombang kejut yang menyebabkan kesulitan besar bagi penduduk dunia.

Dalam pernyataannya yang dikutip Jumat (10/4/2026), Georgieva menyoroti betapa rapuhnya rantai pasok global saat ini. Meski kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mulai memberikan titik terang, dampak kerusakan ekonomi yang sudah terjadi terlanjur mendalam.

"Ekonomi dunia yang tangguh sedang kembali diuji oleh perang. Konflik ini telah menyebabkan kesulitan besar di seluruh dunia," tegas Georgieva menyikapi situasi geopolitik terkini.

Hantaman Pasokan Minyak dan Gas

Bukan tanpa alasan bos IMF ini meradang. Data menunjukkan adanya guncangan hebat pada pasokan energi global. Akibat konflik tersebut, distribusi minyak dunia merosot tajam hingga 13 persen per hari. Kondisi lebih parah terjadi pada sektor gas alam cair (LNG) yang distribusinya anjlok hingga 20 persen.

Gangguan ini, menurut Georgieva, bukan sekadar angka di atas kertas. Dampak domino yang dihasilkan diprediksi bakal memicu penutupan sejumlah kilang minyak di berbagai belahan dunia, yang berujung pada krisis bahan bakar dan pangan yang menghantui masyarakat luas.

“Sebagai peringatan, karena ini adalah guncangan negatif terhadap pasokan, maka penyesuaian permintaan tidak dapat dihindari,” tuturnya memberikan sinyal bahwa dunia harus bersiap menghadapi masa-masa sulit.

Selat Hormuz dan Asa Gencatan Senjata

Ketegangan sedikit mereda setelah Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran pada Selasa (7/4/2026). Langkah diplomatik ini langsung direspons oleh Teheran dengan janji pembukaan kembali jalur perdagangan paling krusial di dunia.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Selat Hormuz—jalur nadi bagi 20 persen pasokan minyak dan LNG global—akan segera dibuka kembali sebagai bagian dari komitmen gencatan senjata. Sebelumnya, penutupan selat ini oleh Iran merupakan balasan atas serangan gabungan AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu.

Konflik berdarah tersebut sempat memicu aksi saling balas yang melumpuhkan lalu lintas energi di Timur Tengah dan menyebabkan lonjakan harga energi global yang mencekik.

Kini, meski Selat Hormuz dijanjikan kembali terbuka, IMF mengingatkan bahwa pemulihan tidak akan terjadi dalam semalam. Guncangan pasokan yang telah terjadi memerlukan penyesuaian ekonomi yang menyakitkan bagi banyak negara, terutama negara-negara importir energi yang kini berada di ambang krisis.

Pernyataan Georgieva ini menjadi pengingat bahwa perdamaian di meja perundingan tidak serta-merta menghapus trauma ekonomi di pasar global. Pembukaan Selat Hormuz memang akan meredakan tensi, namun hilangnya distribusi energi dalam jumlah besar selama beberapa pekan terakhir telah menciptakan lubang besar pada cadangan devisa dan stabilitas harga di banyak negara. Dunia kini menunggu, apakah gencatan senjata dua pekan ini akan menjadi awal perdamaian permanen atau sekadar napas pendek sebelum badai berikutnya kembali menerjang.