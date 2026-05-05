Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, Menkeu Purbaya: Sudah Bebas dari Kutukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/4/2026).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa semringah melihat pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang menyentuh angka 5,61 persen. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dari prediksi awalnya yang berada di angka 5,5 persen.

Bendahara negara itu pun mengaku, sebelum pertumbuhan ekonomi diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dirinya sempat tidak bisa tidur lantaran menanti hasil tersebut.

"Jadi kalau target tercapai, jumpa persnya santai lah, saya tidak stres, padahal semalam saya tidak bisa tidur. Jadi tadi begitu tercapai 5,61 persen, waduh harus traktir," ujar Purbaya saat konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Prestasi di Tengah Gejolak Geopolitik

Purbaya menyebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan prestasi di tengah gejolak geopolitik. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 lebih tinggi daripada kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39 persen.

"Ini prestasi yang luar biasa di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu. Kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 persen. Dibandingkan triwulan IV tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat, 5,39 persen ke 5,61 persen," kata dia.

Terkait dengan hal itu, Purbaya pun menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah terlepas dari kutukan stagnasi.

"Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi," tegasnya.

Data Pertumbuhan Ekonomi Menurut BPS

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen (yoy) maupun kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39 persen.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa secara nominal Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai Rp6.187,2 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB). Sementara itu, berdasarkan harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 bila dibandingkan dengan triwulan I-2025 atau secara year on year tumbuh 5,61 persen," ujar Amalia saat konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Selasa.