Ekonomi Masih Jauh dari 6 Persen, Purbaya Belum 'Pede' Tetapkan Tarif Pajak Baru

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2026). (Foto: Antara/Imamatul Silfia)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada dua kuartal awal tahun 2026, belum mampu mencapai level 6 persen. Meskipun pada kuartal I-2026 tercatat sebesar 5,61 persen. Kondisi ini, membuat Purbaya sulit untuk menerapkan tarif pajak baru. Kalau dipaksakan bakal mengganggu sektor bisnis.

Untuk mencapai rata-rata pertumbuhan 6 persen di paruh pertama 2026, kuartal II-2026 harus tumbuh minimal 6,39 persen. Target tersebut dinilai tidak mudah direalisasikan.

"Kalau pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen, kan belum 6 persen. Jadi belum stabil 6 persen. Let's say, kalau dua triwulan berturut-turut di atas 6 persen, kita akan pertimbangan pajak-pajak yang lain (baru)," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (11/5/2026).

Terkait wacana penerapan pajak bagi e-commerce, Purbaya menyebut kebijakan tersebut bertujuan menciptakan persaingan yang adil antara pedagang online dan offline.

"Tapi untuk pajak-pajak, misalnya online, approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Karena saya pernah bilang kan, waktu ke pasar-pasar mereka bilang, Pak yang online dipajakin seperti kami dong. Supaya kami bisa bersaing lebih kompetitif'," kata dia.

Bendahara negara itu menegaskan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen pada kuartal II-2026, meskipun ia mengakui target tersebut masih sulit dicapai.

"Kita dorong ke arah sana, tapi saya rasa belum 6 persen, mendekati sana lah. Tapi saya tunggu sampai agak stabil sedikit lah," jelas dia.

Ia juga memastikan tidak akan ada kebijakan pajak yang mengganggu iklim usaha di dalam negeri. Seluruh kebijakan perpajakan yang berdampak pada dunia usaha akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan.

Sebelum diumumkan, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) akan terlebih dahulu mengkaji secara mendalam setiap rencana kebijakan pajak baru.

"Pada dasarnya tidak ada kebijakan yang kita bikin bertujuan untuk mengganggu dunia bisnis. Ke depan, langkah-langkah (kebijakan) baru sektor pajak hanya diumumkan Menkeu, bukan Dirjen Pajak. Dan diperiksa BKF (DJSEF) sebelum diumumkan ke publik," terangnya.