Ekonomi Pasifik Lesu: Bank Dunia Ingatkan 'Kenormalan Baru' yang Menekan Fiskal

Bank Dunia peringatkan pertumbuhan ekonomi Pasifik melambat ke 2,8 persen pada 2026 akibat lonjakan biaya energi dan pelayaran. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Awan mendung menyelimuti prospek ekonomi di kawasan Pasifik. Bank Dunia secara resmi mengeluarkan peringatan keras bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut diprediksi bakal melambat di level 2,8 persen pada tahun 2026 mendatang.

Lonjakan biaya bahan bakar, melambungnya tarif pelayaran, hingga gangguan rantai pasok global yang tak kunjung usai menjadi kombinasi maut yang membebani perekonomian negara-negara pulau di Pasifik.

Guncangan Eksternal Jadi 'Kenormalan Baru'

Dalam laporan terbaru yang dirilis pada Selasa (12/5/2026), Bank Dunia menyoroti bahwa guncangan eksternal yang terjadi berulang kali kini telah menjelma menjadi 'kenormalan baru' (new normal) di kawasan tersebut. Kondisi ini kian menyudutkan posisi pemerintah, sektor bisnis, hingga rumah tangga.

"Gangguan yang persisten dalam pasar bahan bakar dan pelayaran berpotensi kian menghambat pertumbuhan ekonomi dalam enam hingga sembilan bulan ke depan," tulis laporan tersebut sebagaimana dikutip dari Fiji Broadcasting Corporation.

Negara-negara di kawasan ini tercatat sangat rentan terhadap volatilitas harga energi. Betapa tidak, impor minyak di banyak negara Pasifik menyumbang porsi signifikan, yakni sekitar 15 hingga 25 persen dari total impor barang mereka.

Penyangga Fiskal yang Kian Rapuh

Tak hanya soal pertumbuhan, Bank Dunia juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait melemahnya penyangga fiskal negara-negara tersebut. Guncangan ekonomi yang datang bertubi-tubi telah memberikan tekanan luar biasa pada kesehatan keuangan pemerintah di seluruh Pasifik.

Kondisi ini membuat ruang gerak fiskal menjadi sangat terbatas, di tengah tuntutan untuk terus memberikan perlindungan sosial bagi warga terdampak.

Hentikan Subsidi Meluas

Merespons situasi kritis ini, Bank Dunia mendesak adanya pengelolaan keuangan publik yang jauh lebih kuat. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah pemberian dukungan yang lebih tertarget bagi rumah tangga rentan.

Bank Dunia juga memberikan peringatan keras agar pemerintah di kawasan Pasifik tidak menerapkan kebijakan subsidi yang meluas secara gegabah. Langkah tersebut dikhawatirkan justru akan menambah beban berat pada ruang fiskal yang sudah kempis, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang di kawasan biru tersebut.