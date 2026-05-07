Eks Ajudan Prabowo Ditunjuk Jadi Kepala Bais

Mabes TNI kembali melakukan mutasi di jajaran perwira tinggi dengan menempatkan Letjen Robi Herbawan yang akan menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Kabar ini dibenarkan oleh Kepala Biro Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen Rico Ricardo Sirait. "Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, Letjen Robi segera mengisi kursi Kepala Bais yang kosong sejak 25 Maret 2026, pasca-kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Rico menjelaskan, penunjukan Robi merupakan bagian dari regenerasi dan penguatan organisasi di tubuh TNI. Sebelumnya Rico menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI.

Diketahui, Robi pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto saat Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada Desember 1995 hingga Maret 1998. Dirinya juga pernah berdinas di Kopassus selama 12 tahun di Satuan Penanggulangan Teror (Sat Gultor)-81.

Sebelumnya, Rabu (25/3/2026), Mabes TNI menyatakan Kepala Bais sudah tidak lagi dijabat Letjen TNI Yudi Abrimantyo yang telah mengundurkan diri, buntut dari kasus penyiraman air keras yang dialami Andrie Yunus.

Pengunduran diri Letjen Yudi berkaitan dengan rasa tanggung jawabnya sebagai pimpinan atas kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh anak buahnya.

"Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).