Difitnah Curi Baju Anak Erin Taulany, Eks ART Beri Balasan Menohok!

Dua mantan Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja di rumah mantan istri pesohor Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Ukuran Font Kecil Besar

Mantan Asisten Rumah Tangga (ART) Herawati membantah tuduhan yang menyebut dirinya mengenakan pakaian milik anak ketiga mantan istri pesohor Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Ia menegaskan pakaian yang dipersoalkan tersebut merupakan miliknya sendiri dan bukan milik Lova seperti yang dituduhkan.

“Gini lho, kalau masalah baju saya paling enggak terima. Ini jelas fitnah! Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya,” kata Herawati dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/5/2026).

Hera mengaku memiliki bukti pakaian tersebut adalah miliknya. Ia juga menyebut terdapat video yang memperlihatkan dirinya mengenakan pakaian itu.

Selain membantah tuduhan soal pakaian, Hera juga menanggapi kritik terkait unggahan foto dan video dirinya bersama dua anak Erin lainnya, yakni Kenzi dan Dio. Menurutnya, foto dan video itu diambil dengan izin.

“Mas Kenji sama Mas Dio lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Dio enggak ada marah kan? Saya juga izin, minta foto izin,” kata Hera.

Herawati mengatakan dirinya sempat meminta izin secara langsung sebelum berfoto. Ia juga menjelaskan video yang memperlihatkan Dio berada di dapur direkam secara terbuka, bukan diam-diam, serta tengah mengobrol santai antara dirinya dan Dio.

“Masa iya dia kalau marah pun dia tahu kan kamera di depan itu saya posisinya. Dia pasti bilang, ‘Mbak jangan di-posting dong Mbak, jangan di-video dong Mbak saya malu nih Mbak,’ pasti kayak gitu kan. Sedangkan dia enggak ada, enggak ada protes pun,” tuturnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Rien Wartia Trigina alias Erin, Sunan Kalijaga bersama kliennya membuat laporan mengenai unggahan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) Erin yang telah mengunggah ruang privasi ke media sosial.

Berdasarkan pantauan inilah.com di lokasi, keduanya tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pukul 15.00 WIB.

"Hari ini kami datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan seseorang yang kami duga sudah sangat di luar daripada batas kewajaran, melakukan atau menyebarkan ranah pribadi, data pribadi sehingga membuat klien kami, mbak Erin menjadi sangat khawatir," tutur Sunan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Beberapa ruang privasi yang menurutnya telah dilanggar, yaitu isi rumah, mobil, hingga anak-anak Erin ditampilkan di media sosial ART berinisial H tersebut.

"Kami duga dengan sengaja di-upload, disebarluaskan di sosial media milik seseorang. Ini yang akan kami laporkan," jelasnya.

Sunan menegaskan, laporannya ini bukan hanya berkaitan dengan bagaimana orang tidak boleh mengambil gambar, merekam video lalu mengunggahnya ke media sosial, namun lebih daripada itu.

"Ini lebih kepada rasa aman dan nyaman klien kami yang sudah dilanggar, yang membuat mbak Erin sekarang juga lebih khawatir," tandasnya.

