Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Didakwa Terima Suap Rp12 Miliar

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berjalan mengenakan rompi tahanan usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, didakwa menerima suap sebesar Rp12,4 miliar oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ade Kuswara dan ayahnya didakwa menerima suap terkait pengurusan berbagai proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Bahwa terdakwa I Ade Kuswara Kunang bersama-sama dengan terdakwa II HM Kunang atau Abah Kunang telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang yang seluruh berjumlah Rp 12,4 miliar," kutipan dalam berkas dakwaan Ade Kunang, seperti diterima inilah.com, Senin (4/5/2026).

Dengan rincian, Ade Kuswara didakwa menerima suap sebesar Rp11,4 miliar. Sedangkan Abang Kunang didakwa menerima sebesar Rp 1 miliar.

Untuk diketahui, sidang pembacaan dakwaan Ade Kuswara dan Abang Kunang digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Dalam dakwaan primernya, Ade Kuswara dan Abang Kunang didakwa melanggar Pasal 12 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c junto Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Adapun suap tersebut diterima Ade Kuswara dan Abah Kunang dari seorang pengusaha bernama Sarjan. Suap tersebut diberikan agar Sarjan bisa mendapatkan proyek-proyek yang berda di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Bahwa pada bulan Februari 2025 Terdakwa I Ade Kuswara Kunang bertemu dengan Sarjan, dan pada saat itu Sarjan meminta beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Bekasi. Atas permintaan tersebut Terdakwa I Ade Kuswara Kunang meminta Sarjan untuk menemui Terdakwa II HM Kunang atau Abah Kunang karena Terdakwa II HM Kunang atau Abah Kunang juga dapat mengatur kontraktor untuk mendapatkan pekerjaan pada dinas di lingkungan Pemkab Bekasi," demikian kutipan dakwaan Ade Kuswara.

