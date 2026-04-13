Eks Petinggi BI Sebut Capital Outflow Terbesar dalam 20 Tahun: Alarm Krisis Makin Nyaring?

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah, mengkhawatirkan ambruknya nilai tukar hingga melebihi batas psikologis Rp17.000 per dolar AS (US$). Kondisi ini diperburuk dengan tingginya dana asing yang minggat alias capital outflow mencapai Rp58,9 triliun hanya dalam 3 bulan.

Dikutip dari siniar bertajuk 'Bicara Ekonomi Politik' yang dipandu analis ekonomi politik Kusfiardi, ia menyebut capital outflow sepanjang Januari–Maret 2026 merupakan yang terbesar dalam 20 tahun terakhir.

"Aliran dana asing yang keluar atau capital outflow sebesar Rp58,9 triliun dalam 3 bulan, setara dengan 3,5 miliar dolar dengan kurs Rp17.000 per dolar AS. Ini adalah outflow yang terburuk dalam 20 tahun terakhir," ungkap Halim, dikutip Senin (13/4/2026).

Halim yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meyakini dana nyaris Rp60 triliun itu sudah keluar melalui pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun dana asing yang keluar sepanjang Januari 2026 mencapai Rp9,8 triliun, Februari Rp3 triliun, dan Maret sebesar Rp46,1 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp58,9 triliun. "Kelihatannya dana segitu memang sudah keluar, baik dari pasar saham maupun SBN. Tapi sebagian besar keluar dari pasar SBN," ungkapnya.

Pemerintah pun disinyalir menyadari potensi keluarnya dana asing dari pasar domestik. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengerek imbal hasil atau kupon (yield) SBN.

Pada Januari 2026, imbal hasil SBN bertenor 10 tahun berada di level 6,04 persen, kemudian naik menjadi 6,84 persen atau mendekati 7 persen per 25 Maret 2026.

"Jika pemerintah tak mengerek suku bunga SBN, maka capital outflow bisa semakin tinggi," imbuhnya.

Meski begitu, Halim yang sudah berpengalaman di sektor keuangan dan moneter itu mempertanyakan efektivitas langkah tersebut dalam menarik dana investor global ke Indonesia. "Pasar biasanya lebih melihat kepada fundamental ekonomi," ungkapnya.

Di sisi lain, ia mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah tertekan hingga 15 persen. Ditambah capital outflow sebesar US$3,5 miliar dalam tiga bulan, kondisi ini dinilai sebagai alarm keras bagi sektor keuangan Indonesia.

"Di sisi lain, BI masih menahan suku bunga acuan demi mendorong perekonomian nasional bertumbuh. Sementara itu, pemerintah harus membayar lebih mahal utang lewat SBN dengan suku bunga yang tinggi," tandasnya.

BI Klaim Masih Aman

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengakui bahwa konflik AS–Israel dengan Iran memberikan dampak tidak langsung terhadap pasar keuangan global, termasuk Indonesia.

Namun, menurut Destry, dampaknya terhadap pasar keuangan domestik tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Geopolitik di Timur Tengah memicu perilaku risk-off di kalangan pelaku pasar, di mana investor cenderung menghindari risiko dan beralih ke aset yang lebih aman (safe haven activity).

Fenomena tersebut mendorong aliran modal (capital flow) kembali ke negara maju (advanced economies). Hal itu tercermin dari penguatan indeks dolar AS (DXY) dan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi AS (US Treasury) yang menyentuh level 4,5–4,6 persen.

"Sebaliknya, aliran modal ke negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia, mengalami penurunan," ungkapnya.

Meskipun di pasar domestik mulai terdapat aliran masuk ke SBN, pasar saham, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), arus modal keluar (outflow) secara total hanya Rp21 triliun.

“Artinya memang ada risiko yang menyebabkan ketidakpastian global, sehingga DXY-nya naik, yield UST juga naik. Dan, aliran modal ke emerging markets turun. Tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang juga meningkat,” ungkap Destry.