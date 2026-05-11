Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Hirup Udara Bebas, Wajib Pakai Gelang Elektronik

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra (kanan) bersama putrinya Paetongtarn Shinawatra (kiri) yang juga eks PM, menyapa para pendukung setelah dibebaskan dengan pembebasan bersyarat dari Penjara Pusat Klong Prem di Bangkok, Senin (11/5/2026). (Foto: Xinhua/Sun Weitong)

Tokoh sentral politik Thailand, Thaksin Shinawatra, resmi menghirup udara bebas pada Senin (11/5/2026) pagi. Mantan Perdana Menteri (PM) berusia 76 tahun tersebut meninggalkan Penjara Pusat Klong Prem, Bangkok, setelah mendapatkan status pembebasan bersyarat.

Meski telah keluar dari balik jeruji besi, miliarder telekomunikasi ini tidak lantas lepas dari pengawasan. Departemen Pemasyarakatan mewajibkan Thaksin mengenakan perangkat pemantau elektronik (gelang elektronik) selama empat bulan sisa masa hukumannya.

Pihak otoritas menyatakan bahwa Thaksin memenuhi kriteria pembebasan dini berdasarkan faktor usia, perilaku baik selama masa penahanan, serta durasi hukuman yang telah dijalani.

Magnet Politik yang tak Memudar

Mengutip AFP, pembebasan Thaksin disambut gegap gempita oleh ratusan pendukungnya yang setia menunggu di luar gerbang penjara. Dengan mengenakan kemeja merah, mereka meneriakkan yel-yel "Kami cinta Thaksin" saat kendaraan pribadi sang mantan penguasa melintas.

Meski tak lagi muda, kehadiran Thaksin di ruang publik diyakini akan mengubah peta politik Thailand. "Thaksin mungkin akan absen selama beberapa bulan, tetapi dia tidak akan meninggalkan dunia politik," ujar Janthana Chaidej (70), salah seorang simpatisan yang sengaja mengambil cuti demi menyambut sang idola.

Analis politik dari Universitas Rangsit, Wanwichit Boonprong, menilai pembebasan ini akan memperkuat posisi Partai Pheu Thai dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, hal ini juga akan memicu konsolidasi kelompok konservatif untuk menggalang kekuatan tandingan.

Drama Hukum Sang Miliarder

Perjalanan hukum Thaksin tergolong penuh drama. Setelah belasan tahun berada di pengasingan untuk menghindari kasus korupsi, ia secara mengejutkan kembali ke Thailand pada Agustus 2023.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, yang kemudian dipangkas menjadi satu tahun melalui pengampunan Raja Maha Vajiralongkorn. Namun, kontroversi sempat merebak ketika Thaksin menghabiskan sebagian besar masa tahanannya di rumah sakit dengan alasan kesehatan, bukan di sel penjara.

Pada September 2025, Mahkamah Agung akhirnya memerintahkan Thaksin kembali ke penjara setelah menilai kondisi kesehatannya tidak kritis dan waktu di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa tahanan.

Pembebasan bersyarat yang diterimanya hari ini merupakan babak terbaru dari pasang surut karier politik keluarga Shinawatra yang telah melahirkan empat perdana menteri di Negeri Gajah Putih.