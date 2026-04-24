Eks Polisi Penembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang Edarkan Narkoba di Lapas

Jumat, 24 April 2026 - 14:02 WIB

Robig Zaenudin, terpidana kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang usai menjalani sidang. (Foto: Inilahjateng)

Ukuran Font Kecil Besar

Robig Zaenudin, terpidana kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang dipindahkan ke Lapas IIA Gladakan Nusakambangan, Kabupaten Cilacap dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah.

Mantan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang tersebut, diduga terlibat dalam peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Ahmad Tohari menjelaskan polisi terakhir berpangkat Aipda tersebut dipindah ke Nusakambangan bersama 20 warga binaan lainnya pada Rabu, 4 Februari 2026 lalu. Selain itu, ada 20 napi dipindah ke Lapas Kelas IIb Nirbaya.

“Sebelumnya Lapas Kelas I Semarang mendapatkan beberapa pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pengendalian narkoba di luar Lapas oleh salah satu warga binaan bernama Robig Zaenudin,” kata Tohari, Jumat (24/4/2026).

Pengaduan tersebut, menurut Tohari, disampaikan ke Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Robig.

“Beberapa hari setelah pengaduan itu, tim Ditresnarkoba Polda Jateng langsung turun dan memeriksa warga binaan tersebut,” lanjut Tohari.

Menurutnya, pemindahan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, reintegrasi sosial serta langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

“Untuk menanggapi isu tersebut, Lapas Kelas I Semarang nengambil langkah cepat memindahkan warga binaan tersebut ke Lapas IIa Gladakan Nusakambangan,” tegasnya.

Sebagai informasi, terpidana Robig Zaenudin kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy, pada 24 November 2024 silam.