Eks Wamenaker Noel Disebut Minta Ducati Scrambler ke ‘Sultan’ Kemnaker

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/4/2026). (Foto: Antara Foto/Reno Esnir/fzn/tom).

Persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memunculkan fakta baru. Kali ini, terungkap dugaan pemberian sepeda motor mewah kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.

Fakta tersebut disampaikan oleh terdakwa Irvian Bobby Mahendro dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Bobby yang menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022–2025 itu memaparkan rangkaian komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan Noel.

Di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bobby awalnya mengaku tidak menaruh curiga saat pembicaraan mengenai motor muncul. Ia menyebut percakapan tersebut bermula dari obrolan ringan terkait hobi otomotif.

Namun, persepsinya berubah setelah ada komunikasi lanjutan dari Noel yang secara spesifik kembali menanyakan soal motor tersebut.

"Pada saat itu saya kaget tapi saya berpikir apakah benar. Kemudian beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh Pak Immanuel, menanyakan kembali soal motor tersebut. Dari situ saya baru yakin bahwa yang bersangkutan memang meminta motor," terang Bobby dalam kesaksiannya.

Bobby kemudian menjelaskan detail percakapan awal yang menurutnya menjadi titik awal permintaan tersebut. Ia mengungkap Noel sempat menyinggung kebiasaannya berkendara motor.

Dalam percakapan itu, Bobby juga memberikan saran terkait jenis motor yang dinilai cocok.

"Saya sampaikan mungkin jenis Ducati Scrambler cocok. Saya tunjukkan modelnya dari internet dan beliau merespons, 'Oh, oke juga ini'," tambahnya.

Keterangan tersebut selaras dengan fakta yang sebelumnya diungkap dalam persidangan pada 20 April 2026. Saat itu, Bobby mengaku telah memesan satu unit Ducati Scrambler dengan harga sekitar Rp600 juta di dealer kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Motor tersebut disebut dibeli menggunakan dana non-teknis. Dana itu berasal dari praktik penggelembungan biaya sertifikasi K3 yang dihimpun secara ilegal di bawah kewenangan Bobby saat menjabat.

Untuk pengiriman, Bobby menyebut motor berwarna biru dongker dengan nomor polisi B 4225 SUQ itu diantar menggunakan jasa towing atau truk derek gendong. Kendaraan tersebut langsung dikirim ke kediaman pribadi Noel di wilayah Depok.

"Saya sudah konfirmasi ke Pak Immanuel bahwa motor sudah diterima," tegas Bobby saat menjawab pertanyaan hakim di persidangan.

Dalam perkara ini, Noel sebelumnya telah didakwa oleh Jaksa KPK terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker untuk periode 2019–2025.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan, disebutkan bahwa Noel diduga menerima aliran dana dengan total mencapai Rp3.435.000.000. Rinciannya, sebesar Rp70.000.000 berasal dari PT KEM Indonesia terkait pemerasan, sementara Rp3.365.000.000 lainnya merupakan gratifikasi dari sejumlah pihak swasta.

Tak hanya uang, Noel juga didakwa menerima gratifikasi dalam bentuk barang, yaitu satu unit sepeda motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker.

Atas perbuatannya, Noel dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan, serta Pasal 12B yang mengatur tentang gratifikasi.

Kasus ini turut menyeret sejumlah pihak lain. Total terdapat 11 terdakwa yang akan disidangkan bersama Noel. Mereka berasal dari berbagai posisi di internal Kemnaker maupun pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan sertifikasi K3.