Eks Wamenaker Noel Nyesel Terima Rp 3 M dari 'Sultan Kemnaker', Minta Ampun ke Hakim

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026). (Foto: Inilah.com/Rizki).

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, mengaku kesalahannya menerima uang Rp 3 miliar dan motor Ducati dalam pegawai Kemnaker Irvian Bobby Mahendro Putra. Noel juga meminta ampunan majelis hakim.

Pengakuan itu disampaikan Noel saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dalam kasus gratifikasi dan sertifikasi K3 Kemnaker.

Awalnya, majelis hakim menanyakan pandangan Noel atas perilakunya menerima uang dan barang 'haram' dari orang yang bermasalah.

"Berkenaan dengan sikap batin Saudara sebagai seorang wamen, yang ingin saya tanyakan, pantaskah seorang wamen menerima pemberian Rp 3 miliar dan Ducati dari seseorang yang Saudara katakan dia orang bermasalah di Kemenaker?" tanya ketua majelis hakim, Nur Sari Baktiana, kepada Noel.

Kemudian Noel menjawab bahwa dia tak bisa menolak jika ada yang meminta bantuan, sekalipun orang itu bermasalah.

"Saya kebiasaan nolong orang, jadi susah ketika ada orang minta tolong pasti saya bantu. Gitu," jawab Noel.

Hakim lalu mempertegas pertanyaan perihal sikap batin Noel yang menerima uang haram selagi menjabat sebagai Wamenaker. Setelah dipertegas, baru kemudian Noel mengakui kesalahannya dan meminta ampunan majelis hakim.

"Pertama, izinkan saya mengakui kesalahan saya, Yang Mulia, itu yang pasti. Kedua, ya, harapan saya cuma di palu Yang Mulia, masa depan saya hari ini. Dan saya hanya butuh kebijaksanaan dan saya minta ampun, Yang Mulia, gitu. Tidak ada kata-kata lain selain permohonan maaf saya. Dari pertama saya ketika ditangkap KPK juga sudah mengaku bersalah," papar Noel.

Mantan Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) itu bahkan menekankan bahwa sudah sejak awal mengakui kesalahannya.

"Kedua, ketika menghadapi dakwaan pertama sidang, saya juga mengaku bersalah. Saya tidak menghindar dari perbuatan saya, dan detik ini juga saya tetap mengaku bersalah," lanjut Noel.

Hakim pun memastikan bahwa pengakuan dan penyesalan Noel akan menjadi pertimbangan dalam membuat putusan nantinya.

"Itu nanti jadi bahan pertimbangan. Baik juga penuntut umum, para terdakwa yang sudah kooperatif di persidangan, menjadi bahan pertimbangan dalam tuntutan, harapannya begitu. Terdakwa juga sudah berterus terang akan kesalahannya, mengaku bersalah. Tentu juga narasi Saudara di persidangan ini juga terdengar oleh publik ya. Karena Saudara juga tokoh yang dikenal oleh publik, kan begitu," papar hakim.

Sebelumnya, eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel mengakui menerima uang Rp 3 miliar dari Irvian Bobby Mahendro Putra. Namun, Noel mengklaim bahwa uang pemberian Bobby tersebut tidak pernah digunakan.

Sementara dalam dakwaannya, Noel didakwa menerima Rp 70 juta dari PT Kem Indonesia serta gratifikasi senilai Rp 3,365 miliar dari pihak swasta lainnya. Total uang dari pemerasan dan gratifikasi yang diterima Noel mencapai Rp 3,43 miliar.

Selain uang, Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa barang, yaitu satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

Atas perbuatannya, Noel bersama 10 terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12B tentang gratifikasi sebaiamana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.