Eksekutif Grup BCA dan Entreprenur of The Year EY Singapura Gabung ke Moduit

Besarnya jumlah penduduk produktif menjadikan Indonesia sebagai pasar empuk bagi perusahaan investasi. Salah satunya Moduit, produk investasi dari PT Moduit Digital Indonesia, fintech wealth management terkemuka.

Tahun lalu, Moduit meraih pendanaan US$4,5 juta, atau lebih Rp65 miliar dalam putaran pendanaan pra-Seri A yang dipimpin oleh Reciprocus Moduit Holding (RMH) Singapura. Dengan pendanaan ini, Moduit akan memperluas platformnya untuk menawarkan produk wealth management terkurasi diluar dari reksadana dan obligasi. Seiring masuknya investor baru, Moduit menunjuk Armand Widjaja dan Walter de Oude sebagai Board of Advisory (BOA).

Saat ini, Armand menjabat sebagai Presiden Direktur Central Capital Ventura, perusahaan ventura milik Bank Central Asia (BCA). Nama Armand cukup familiar, mengingat dia adalah veteran industri jasa keuangan. Dirinya juga menjabat sebagai CEO ALTO, perusahaan switching sistem pembayaran.

Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai profesional teknologi, dia cukup berkualifikasi dengan pengetahuan teknis yang mendalam di berbagai sektor. Dalam hal memahami lanskap, Armand memiliki pemahaman tunggal tentang pasar yang diatur dan dideregulasi. Di Central Capital Ventura, Armand akan membangun integrasi di antara semua komponen ekosistem. Armand adalah lulusan University of Tulsa, dengan gelar Bachelor of Science di bidang Ilmu Komputer.

Sedangkan Walter de Oude merupakan perwakilan dari RMH dan juga Founder Singapore Life, sebuah perusahaan asuransi jiwa berbasis teknologi asal Singapura. Walter juga merupakan EY Entrepreneur of The Year Singapura dalam asuransi digital.

Pada 2017, Walter membangun Singlife dengan visi menciptakan ekosistem keuangan yang terhubung secara digital, dan membuat uang bekerja lebih keras bagi pemiliknya. Dimulai dengan membentuk kembali bagaimana seharusnya asuransi disampaikan secara digital dan efisien, ia juga melakukan peluncuran akun Singlife, yang mengubah cara berpikir pelanggan tentang perusahaan asuransi menjadi lebih baik.

Di bawah Walter, Singlife berhasil merger dengan Aviva Singapura dalam kesepakatan asuransi terbesar di Singapura untuk menyatukan dua perusahaan yang saling melengkapi untuk menciptakan perusahaan asuransi jiwa terbesar ke-6 di Singapura. Sejak mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Aviva Singlife pada Desember 2021, Walter saat ini aktif berinvestasi di perusahaan tahap awal serta mendirikan usaha fintech baru.

Atas penunjukan itu, Moduit akan lebih cepat membantu penggunanya. Sehingga mewujudkan tagline, Semua Orang Berhak Menjadi Sejahtera'. “Pengalaman mereka diharapkan membawa Moduit menjadi wealth tech company yang dipercaya oleh seluruh nasabah dan partner kami. Serta dapat dijangkau oleh masyarakat," papar Founder dan CEO Moduit, Jeffry Lomanto, Selasa (15/3/2022).

Sepanjang 2021, Assets Under Advisory (AUA) Moduit tumbuh lebih dari 40%. Seiring rata-rata nilai investasi untuk Business to Customer (B2C) mencapai US$4.600 atau senilai Rp66,7 juta per klien. Seiring itu, jumlah Advisory Partner (Mitra Penasehat Keuangan) Moduit tumbuh 74%. Para mitra ini rata-rata dapat menangani portofolio sebesar US$60.000 atau Rp870 juta per klien. Tahun ini, Moduit menargetkan penambahan tiga kali lipat jumlah mitra perencana keuangan dan mendorong pertumbuhan AUA hingga tujuh kali lipat.