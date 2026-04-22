Eksel Runtukahu Pilih Merendah soal Kans Dipanggil Timnas: Butuh Kerja Ekstra Lagi

Penyerang Persija Jakarta, Eksel Runtukahu kembali menanggapi kans untuk membela Timnas Indonesia, seiring dengan penampilan menjanjikannya bersama Macan Kemayoran.

Hingga pekan ke-28 Super League 2025/2026, Eksel masuk dalam jajaran penyerang lokal tersubur dengan koleksi enam gol dan tiga assist dari 18 penampilan.

Jumlah gol tersebut sejajar dengan Ezra Walian bersama Persik Kediri yang juga mengemas enam gol, ditambah sembilan assist. Ezra mencatatkan menit bermain lebih banyak dengan 23 laga.

Meski performanya terus disorot, Eksel memilih tetap membumi saat menanggapi peluang dipanggil ke Timnas.

“Dan buat untuk main di Timnas itu butuh kerja yang ekstra lagi ya. Ya semoga kalau ada rezeki ke sana, pasti saya berikan yang terbaik untuk tim,” ujar Eksel dalam sesi jumpa pers jelang laga kontra PSIM Yogyakarta di pekan ke-29 Supeer League 2025/2026, Selasa (21/4/2026).

Sepanjang musim ini, nama Eksel juga terus dikaitkan dengan peluang memperkuat Timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda diproyeksikan tampil dengan mayoritas pemain domestik pada Piala AFF 2026 yang berlangsung Juli–Agustus mendatang.

Situasi tersebut membuka peluang lebih besar bagi pemain Super League, termasuk Eksel, untuk menunjukkan kapasitas di level internasional.

Meski peluang terbuka, Eksel memilih mengalihkan fokus ke performa bersama Persija. Dalam waktu dekat, Macan Kemayoran dijadwalkan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada lanjutan pekan ke-29.

Ia juga berambisi menjaga tren positif usai mencetak dua gol ke gawang Persebaya Surabaya pada pekan ke-27.

“Ya, kembali lagi, kayak kemarin ya, ada beberapa yang nanya juga sama Coach juga udah bilang, bisa sejauh ini Tapi kalau dari saya pribadi sih, emang tugas di pemain depan itu harus cetak gol,” tuturnya.

Persija sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun dalam dua pekan terakhir. Tim ibu kota sukses menundukkan Persebaya dengan skor telak 3-0, sebelum kembali mengamankan tiga poin saat menghadapi PSBS Biak di pekan ke-28 dengan kemenangan tipis 1-0.

Di sisi lain, PSIM justru berada dalam situasi yang kurang ideal setelah menelan kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir. Kondisi tersebut membuat Persija berpeluang besar untuk kembali menambah poin, terlebih laga digelar di tempat netral dan bukan di kandang lawan.

Eksel menyebut seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk membawa pulang kemenangan.

"Kami sebagai pemain pasti akan memberikan yang terbaik, walaupun bukan di stadion Yogyakarta (markas PSIM). Tapi kami memiliki satu tekad yang sama, yaitu meraih tiga poin di sini. Semoga pertandingan besok berjalan lancar dan kami bisa pulang ke Jakarta dengan membawa tiga poin," ujar Eksel.