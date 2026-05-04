Ekspor Baja dan CPO Moncer, Neraca Dagang RI Surplus US$3,32 Miliar

Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia kembali menunjukkan taringnya pada pengujung kuartal pertama tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 sukses mencetak surplus sebesar US$3,32 miliar.

Capaian positif ini mengonfirmasi resiliensi ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global. Angka surplus tersebut lahir dari performa ekspor yang mencapai US$22,53 miliar, melampaui angka impor yang tercatat sebesar US$19,21 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa tren positif ini tidak hanya terjadi secara bulanan, namun juga konsisten sepanjang tahun berjalan.

"Secara kumulatif, periode Januari hingga Maret 2026, Indonesia mencatatkan keuntungan sebesar US$5,55 miliar," ujar Ateng dalam rilis resmi statistik di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, total ekspor RI telah menembus US$66,85 miliar, sementara total impor berada di angka US$61,30 miliar.

Komoditas Unggulan Jadi Penopang

Moncernya kinerja ekspor Indonesia pada periode ini masih bergantung pada 'trio maut' komoditas nonmigas. Produk besi dan baja, minyak sawit mentah (CPO) beserta turunannya, serta batu bara tetap menjadi mesin utama pendulang devisa.

BPS mencatat ketiga komoditas tersebut memberikan kontribusi signifikan, yakni sebesar 28,53 persen dari total ekspor nonmigas kumulatif sepanjang Januari hingga Maret 2026. Permintaan yang stabil dari negara mitra dagang utama menjadi kunci kokohnya posisi ekspor Indonesia.

Struktur Impor dan Geliat Industri

Di sisi lain, potret impor Indonesia mencerminkan geliat aktivitas industri dalam negeri yang masih ekspansif. Dari total impor yang masuk, mayoritas merupakan barang yang bersifat produktif, bukan sekadar barang konsumsi.

Impor didominasi oleh bahan baku penolong yang mencapai US$43,17 miliar. Disusul kemudian oleh barang modal senilai US$12,98 miliar. Sementara itu, impor untuk barang konsumsi tercatat hanya sebesar US$5,15 miliar.

Dominasi impor bahan baku dan barang modal ini mengindikasikan bahwa mesin produksi di dalam negeri masih berputar kencang untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun persiapan ekspor di periode mendatang.